經濟

九置吳天海：疫情勢挫上半年業績

【明報專訊】由去年社會運動、今年中國爆發新冠疫情並蔓延全球，深深打擊本港酒店及零售行業。曾多形容香港正面對「完美風暴（perfect storm）」的九倉置業（1997）主席吳天海，在集團昨日上載的2019年年報內再次提到，「風暴」由去年上半年開始逐步形成，本港由第三季起陷入衰退，全年本地生產總值10年來首次下降，近期爆發新型疫情不但極有可能抵消第一季業績，2020年上半年的業績亦可能無法倖免。

吳天海指出，零售和酒店業所受打擊尤為嚴重，訪港旅客人數和零售銷售額急挫。即使上半年業績理想，但全年零售銷售額錄得2003年SARS爆發以來最大的倒退。持續出現的不明朗因素亦使市場對簽署新租約抱持觀望態度，寫字樓租務市場的動力也因而稍減。

酒店業務首季斷崖式下跌

雖然吳表示，九置的投資物業全年表現相對穩定，但隨着消費數字銳降，第四季的業績開始受到蠶食。酒店業的需求顯著下滑，入住率和房租均承受巨大壓力，酒店分部因而受到牽連。及至2020年首季更呈現斷崖式下跌之勢，九置投資物業和酒店業務難免受到不利影響等。

寫字樓出租率租金將受更大壓力

吳又稱，病毒疫情爆發將會是今明兩季的全球焦點所在，目前難以推測病毒的遺害及對經濟和社會復蘇造成的損害。本地社會政治事件和中美關係持續緊張亦是影響香港盛衰的關鍵因素。隨着今年經濟放緩，寫字樓的出租率和租金水平亦將承受更大壓力。

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