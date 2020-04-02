經濟

「扣稅三寶」滿一年 售逾10萬張延期年金保單

【明報專訊】上個課稅年度已於3月底結束，推出滿一年的「扣稅三寶」亦受到市民重視。政府於去年4月1日新增了3個扣稅項目，包括強積金可扣稅自願供款（TVC）、延期年金（QDAP）及自願醫保（VHIS），反應不俗。據保監局數據，截至今年1月底，市場共售出10.4萬張延期年金保單，涉及總年度化保費約77億元，當中投保人平均年齡為48.3歲，每保單平均年度化保費為7.4萬元。

匯豐保險香港行政總裁文德華表示，截至今年3月底，該行收到超過2萬份延期年金計劃申請；中銀人壽亦稱，去年收到接近3萬份延期年金保單，全年新造年度化保費為18億元，另今年首季共收到超過6000宗申請。宏利亦稱，公司在延期年金保單方面的業務表現超出預期，平均每月售出逾1000張保單。

強積金可扣稅自願供款共逾11億

強積金可扣稅自願供款過去一年反應正面，積金局指出，截至今年2月期間，TVC帳戶數目逾2.9萬個，總供款額達11.19億元。匯豐香港退休金主管葉士奇表示，截至上周三（25日），匯豐強積金共收到超過1.1萬份相關申請，而最近兩個月平均供款額約為5.4萬元 。

據食物及衞生局年初公布的數據，截至去年9月底，自願醫保於認可產品的保單數目已超過30萬。 友邦稱，自願醫保的銷售在今年2月和3月均有上升趨勢。保誠指出，公司自願醫保表現符合預期，平均每年保費約為6000元，投保申請以21至40歲的客戶為主。

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