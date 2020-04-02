經濟

積金局料退休後投資產品季內推 或有穩定分派 助應對長壽通脹

【明報專訊】隨着市場上的退休後產品愈來愈多，積金界近年一直爭取當局放寬規定，容許業界推出適用於65歲退休後的投資方案。積金局昨日推出指引，列出退休投資方案的四大原則，並鼓勵業界推出相關產品，以助強積金計劃成員在退休後繼續投資，以應對長壽及通脹風險。積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜接受本報訪問時表示，預期本季尾段會有相關產品推出。

明報記者 廖毅然

鄭恩賜表示，當局在去年初設立「投資解決方案實驗室」，鼓勵業界靈活地在強積金框架內研發可幫助打工仔在退休前的供款階段及退休後的提取階段，提供投資新方案，及後亦就此與業界組成工作小組，至昨日終制定指引。雖因疫情而較原定時間慢了一季，但有見業界反應踴躍，相信很快有業界提交申請，當局亦會盡快審批，預計本季內推出市場。希望相關產品可在近年波動且低息的市場環境，為臨近退休及已退休的成員提供選擇，壯大退休儲蓄。

昨推指引列4原則 鄭恩賜：業界反應踴躍

指引列出四大原則，包括產品要適用於退休投資、業界要就回報設立基準並定期檢視、收費要合理及維持高透明度。積金局主管（產品規管）李啟宏指出，具體而言，日後可能會有強積金產品，具有穩定的分派特性，讓計劃成員定期，如每月或每季獲得現金流，同時未提取的款項會繼續滾存在產品內，產品必需訂下投資回報的目標，例如要跑贏通脹多少個百分點，然後定期作出檢視，而較波動的投資策略亦不適用。至於收費，他指退休投資產品不涉及收取供款，理論上節省了行政費用，認為收費可以較同類產品偏低。他透露，為配合相關產品推出，積金局稍後可能就強積金投資於房託基金等產品，放寬限制。

稍後或放寬強積金投資房託

匯豐香港退休金主管葉士奇表示，正積極研究在產品方面的可改進空間。他指出，深明強積金成員對穩定收益產品的需求，以滾存強積金儲蓄及滿足其退休所需。此外，隨著港人壽命愈來愈長，本港亦有需要引入新的產品方案，以支持悠長的退休生活。他歡迎積金局今日發出的投資退休方案開發原則， 這有助於業界共同研討推出更全面的退休產品方案，更好地滿足成員在供款期及提取期的退休需求。

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