經濟

匯控取消派息回購 拖低恒指207點

【明報專訊】匯控（0005）及渣打（2888）昨公布取消派息及回購，拖累恒生指數低開237點，午後多隻重磅股倒跌，恒指曾跌穿23,000點，低見22,947點，收市報23,085點，跌517點或2.19%，當中匯控已拖低恒指跌207點。

恒指繼續位於10天線（22,910點）及20天線（23,732點）之間，國指收市跌189點或1.98%，報9404點，全日主板成交金額1249億元。

騰訊（0700）午後由升轉跌，收報374.4元，跌1.53%，建行（0939）及友邦（1299）亦分別跌2.05％及0.64%。中人壽（2628）及平保（2318）各跌1.1%。

收息股中銀領展煤氣受惠

資金從沽出匯控後，轉投其他收息股，中銀香港（2388）昨日收市升1.16%至21.7元，領展（0823）、煤氣（0003）及港燈（2638）分別升0.23%、0.78%及0.94%。

另本地地產股亦受捧，新世界（0017）及新地（0016）同樣逆市報升。

長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅再次出手增持長實（1113），李嘉誠及李澤鉅各自擁有50%權益的公司於3月26日及30日，以平均價每股39.0554元及40.1532元購入長實共188.8萬股，涉資7441.6萬元。

增持後，李嘉誠持有的長實權益由34.38%增至34.43%，李澤鉅持股由34.45%增至34.50%。長實昨收市報42.65元，升0.47%。

李嘉誠李澤鉅再增持長實

光銀國際投資董事總經理兼研究部主管林樵基認為，投資者可轉為留意內銀股，過去該板塊業績欠佳時仍會派發股息。至於公用股股價近日經歷一輪調整，股息率亦較為吸引。大市方面，他指出，國際疫情嚴峻令第二季仍有一定壓力，相信恒指在中國公布首季GDP前將會較為波動，接下來就要視乎外國疫情會否有所改善，以及內地復工後表現。

相關字詞﹕長實 公用股 本地地產股 高息股 恒指 港股

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