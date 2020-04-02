李克強再籲降準 A股仍跌 渣打料人行最快一周內行動

明報記者 陳子凌

李克強在國務院常務會議中指出，雖然在防控疫情及推動復工復產推出一系列措施，但當前國內外疫情和世界經貿形勢急劇變化，對中國經濟帶來嚴重衝擊的新挑戰。

會議確定，要進一步強化對中小企金融支持，包括進一步實施對中小銀行的定向降準，及增加面向中小銀行的再貸款再貼現額度1萬億元（人民幣‧下同），並支持金融機構發行3000億元小微金融債券，全部用於發放小微貸款。

促進汽車消費措施出台 車股仍受壓

促進汽車消費措施也千呼萬喚終出來，會議確定將原本年底到期的新能源汽車補貼和免徵車輛購置稅政策延長2年；中央財政支持京津冀等重點地區淘汰國三及以下排放標準柴油貨車，以及對銷售二手車企業減稅。

同時會議亦明確，要進一步增加地方政府專項債規模，包括再提前下達一定規模的地方政府專項債。

去年至今人行先後5次降準，每次都在國務院常務會議提及降準後一至兩周內公布，例如上月10日會議提出要抓緊出台定向降準，3日後人行就宣布降準（見表）。渣打亦預計，人行將在一周內降準，並在本月將中期借貸便利（MLF）利率下調0.2厘。

財新PMI從2月歷史低位反彈至50.1

不過汽車促消費及預告降準未有帶來利好，受普遍績差所累，汽車股昨日全線受壓。廣汽（2238）插水10%；比亞迪（1211）跌6.1%；而吉利（0175）與長汽（2333）也挫半成，華晨（1114）亦要跌4.5%。

此外，昨日公布的財新3月PMI，從2月歷史低位反彈9.8點至50.1，雖然財新PMI勝預期，帶動了A股昨日早段上揚，但最終先升後跌，滬指收報2734點，跌0.57%；深成指收報9951點，跌0.1%，10,000點得而復失；創業板未能企穩1900點水平，收報1864點，跌0.38%。