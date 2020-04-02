天星銀行3個月港元定存 息見5厘

不過，該行昨日在其網站上公布，合資格客戶於推廣期內開立3個月港元定存戶口，年利率可高達5厘，為目前全城最高息銀行，不設最低存款門檻，上限則為10萬元，即可收息最多1250元；另外定存自訂到期日，最長僅3個月，期內的年利率亦為5厘。

存款額上限10萬 限指定客戶

該行指出，推廣期為本周二至今年5月6日，優惠只適用於合資格客戶，即暫時只有天星銀行、小米（1810）及尚乘集團的員工，及員工所推薦的親友。此外，天星銀行首日已透露港元活期存款將以分層利率定價，將為存款50萬元至100萬元的客戶，提供1厘年利率。該行昨指開戶不設最低存款要求，又承諾將維持零售業務「零服務費」最少3年。

港元拆息大幅回落 港匯續強

本周部分中型銀行上調港元定存年息以應戰，其中招商永隆銀行將3個月存息增至2.4厘；南洋商業銀行昨加推118天及280天定存，年息分別為2.25厘及1.7厘，存款門檻10萬元。至於另一家已開業的虛銀眾安銀行（ZA Bank），亦於本周將6個月港元定存年息，由1.2厘大增至2厘，12個月存息亦增至1.7厘。

昨日季結後，港元拆息大幅回落，當中隔夜拆息回落1厘以下至0.74厘，1個月拆息由2.05厘降至1.86厘。不過港匯續走強，昨日曾高見7.7506。