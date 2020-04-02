經濟

澳門3月賭收大跌八成

【明報專訊】新冠肺炎疫情衝擊，澳門博彩收入連跌半年，3月博彩收入更按年大瀉近八成。澳門博彩監察協調局公布，3月博彩收入為52.57億元（澳門元，下同），按年下跌79.7%；首季「埋單」博彩收入約304.86億元，按年下挫六成。多間大行表示，考慮到廣東關口實施入境限制，短期內澳門博彩收入繼續受壓。

首季挫六成 摩通：09年來最差

因應疫情影響，澳門政府早前已將今年博彩收入預測調低至1300億元，較原先預期減半。濠賭股昨日普遍下跌，銀河娛樂（0027）跌2.1%；澳博（0880）跌1.2%；永利澳門（1128）跌0.7% ，金沙中國（1928）跌2.8%。

摩根大通報告指出，今年首季澳門博彩收入只錄約305億元，是自2009年第三季以來最低水平，形容表現令人沮喪。摩通認為，在廣東取消入境檢疫措施之前，澳門博彩收入或接近零，但儘管行業出現明顯且不可避免的下行風險，該行未有計劃更改全年估算目標。該行期望，廣東省5月開始逐步取消入境限制，幾個安全省份恢復自由行簽證，在夏季之前完全恢復自由行及旅行團。

花旗估4月收入按年跌94%

花旗認為，3月份表現符合預期，估計上月最後9日的日均收入（daily run-rate）約1.40億元，較前22天的1.82億元低約23％，相信廣東推出新檢疫措施後，仍有博彩客決定留在澳門。花旗認為，澳門境外傳入病例增加，加上廣東新設檢疫規則將推遲澳門博彩總收入恢復時間，保守估計4月份的博彩收入將按年跌約94％至15億元。

高盛籲關注手頭現金消耗

高盛提醒，投資者亦要關注博彩公司的現金消耗率，以及如果疫情持續兼拖累博彩公司現金回報所造成的下行風險。高盛估計，各間博彩公司手上流動資金由10億美元至67億美元不等，即使扣除今個財年的資本需求，估計手上仍有0.6億至55億美元的淨流動資金；假設收入為零，博彩公司的淨流動資金將足以支付13至62個月營運費用。

相關字詞﹕高盛 花旗 濠賭股 博彩收入 武漢肺炎 新冠肺炎

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