經濟

證監會聯交所倡延辦股東大會

【明報專訊】新冠肺炎疫情持續，港府上周宣布立例限制群眾聚集，令上市公司舉行股東會出現疑問，證監會及聯交所昨日發表聯合聲明指，政府就新冠肺炎實施新規例進一步減少社交接觸，經諮詢港府後，股東周年大會（AGM）及股東特別大會（EGM）亦屬獲豁免之列，但鼓勵上市公司將股東大會順延或押後一段更長期間。

確認EGM同獲豁免「限聚令」

聲明提到，證監會及港交所均非防疫新規的執行機構，因此強烈建議上市公司依據自己的情况，尋求法律意見，甚至考慮在可能的情况，暫停或延遲有關會議一段合理時間，直到規例指定的時間結束為止。

兩個機構提醒上市公司，在決定是否召開股東特別大會時，要考慮到這是否法定或規則上要求的時限；有否適用於延期、豁免成其他可變項的要求；會否因延期而影響到上市公司甚至股東本身的利益。 聲明建議，上市公司可探討採取什麼措施，藉以減低出席實體會議的需要，包括利用網上廣播、視像會議等，讓股東可以非面對面形式出席會議和投票。

聲明又指，若上市公司落實舉行實體會議，管理層應該採取所有可行的防護措施，確保出席者安全，當中採取措施可包括：強制量度體溫、使用口罩、建立接觸距離，甚至不再提供餐飲或派發紀念品。另外在可行情况下，採取其他適合的手段，如管理出席者數目，例如同一時間採用多個會議室，並運用電訊設施連繫起來，及限制非股東數目。

和電5月中表決 允電子股東會

此外，和電（0215）昨日發公告宣布，會在5月12日舉行股東周年大會，並建議修訂組織章程細則 ，允許日後公司以混合大會方式召開股東大會，讓股東除可親身出席亦可透過電子設施參與。

相關字詞﹕限聚令 股東大會 聯交所 證監會

上 / 下一篇新聞

匯控話派唔派 港散戶失息百億 業界：難追討 股價昨跌穿40元
匯控話派唔派 港散戶失息百億 業界：難追討 股價昨跌穿40元
昔哭匯控大瀉 胡孟青：博收息已非王道
昔哭匯控大瀉 胡孟青：博收息已非王道
施壓七大銀行停花紅 英央行：停息屬預防措施
施壓七大銀行停花紅 英央行：停息屬預防措施
10月再洽監管局 匯控：不能承諾補派息
10月再洽監管局 匯控：不能承諾補派息
港進5G時代 料疫情拖慢上客 實測網速快4G最多20倍 3香港稱千計客戶轉用
港進5G時代 料疫情拖慢上客 實測網速快4G最多20倍 3香港稱千計客戶轉用
本報記者實測 兩小時電影40秒下載
本報記者實測 兩小時電影40秒下載
澳門3月賭收大跌八成
澳門3月賭收大跌八成
天星銀行3個月港元定存 息見5厘
天星銀行3個月港元定存 息見5厘
李克強再籲降準 A股仍跌 渣打料人行最快一周內行動
李克強再籲降準 A股仍跌 渣打料人行最快一周內行動
匯控取消派息回購 拖低恒指207點
匯控取消派息回購 拖低恒指207點
匯控不派息 窩輪發行商受累
匯控不派息 窩輪發行商受累
積金局料退休後投資產品季內推 或有穩定分派 助應對長壽通脹
積金局料退休後投資產品季內推 或有穩定分派 助應對長壽通脹
「扣稅三寶」滿一年 售逾10萬張延期年金保單
「扣稅三寶」滿一年 售逾10萬張延期年金保單
九置吳天海：疫情勢挫上半年業績
九置吳天海：疫情勢挫上半年業績
復星郭廣昌：去年不易 今年更難
復星郭廣昌：去年不易 今年更難
美數據弱 道指曾挫近900點 私人市場職位3年來首跌
美數據弱 道指曾挫近900點 私人市場職位3年來首跌
標指成分股換馬 開利取代梅西
標指成分股換馬 開利取代梅西
特朗普擬介入 調停油價戰
特朗普擬介入 調停油價戰
張兆聰：匯控倘反彈 宜換馬建行
張兆聰：匯控倘反彈 宜換馬建行
劉宇亮：奧園健康增值服務多元 較同業具優勢
劉宇亮：奧園健康增值服務多元 較同業具優勢
李曉佳：匯控繼續向二線藍籌進發
李曉佳：匯控繼續向二線藍籌進發
趙海珠：澳元過度超賣 美元料走軟
趙海珠：澳元過度超賣 美元料走軟
技術取勝：綠城服務受制9.6元
技術取勝：綠城服務受制9.6元
花旗派8000蚊助抗疫 部分港員工受惠
花旗派8000蚊助抗疫 部分港員工受惠
劉思明：恒指宜守22800點 藥明逆市展強勢
劉思明：恒指宜守22800點 藥明逆市展強勢
周顯：想捐酒店捐醫院也不易
周顯：想捐酒店捐醫院也不易
湯文亮：匯控不派息 英國損失最大
湯文亮：匯控不派息 英國損失最大
皇九呎租跌穿60元 返5年低位 港島商廈屢失守 會展力寶齊見3年新低
皇九呎租跌穿60元 返5年低位 港島商廈屢失守 會展力寶齊見3年新低
驚安120萬洽租皇后大道中100號舖
驚安120萬洽租皇后大道中100號舖
旺角蚊型地呎價3512元 市區地16年新低
旺角蚊型地呎價3512元 市區地16年新低
「限聚令」下 周末僅3盤推售
「限聚令」下 周末僅3盤推售
富豪海灣月租9.8萬 低6年前兩成半
富豪海灣月租9.8萬 低6年前兩成半
從本港地盤工 做到日本發展商 楊官華：「小強」精神 疫市收購
從本港地盤工 做到日本發展商 楊官華：「小強」精神 疫市收購
日本疫情嚴峻 世紀21員工在家工作至下周
日本疫情嚴峻 世紀21員工在家工作至下周