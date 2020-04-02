證監會聯交所倡延辦股東大會

確認EGM同獲豁免「限聚令」

聲明提到，證監會及港交所均非防疫新規的執行機構，因此強烈建議上市公司依據自己的情况，尋求法律意見，甚至考慮在可能的情况，暫停或延遲有關會議一段合理時間，直到規例指定的時間結束為止。

兩個機構提醒上市公司，在決定是否召開股東特別大會時，要考慮到這是否法定或規則上要求的時限；有否適用於延期、豁免成其他可變項的要求；會否因延期而影響到上市公司甚至股東本身的利益。 聲明建議，上市公司可探討採取什麼措施，藉以減低出席實體會議的需要，包括利用網上廣播、視像會議等，讓股東可以非面對面形式出席會議和投票。

聲明又指，若上市公司落實舉行實體會議，管理層應該採取所有可行的防護措施，確保出席者安全，當中採取措施可包括：強制量度體溫、使用口罩、建立接觸距離，甚至不再提供餐飲或派發紀念品。另外在可行情况下，採取其他適合的手段，如管理出席者數目，例如同一時間採用多個會議室，並運用電訊設施連繫起來，及限制非股東數目。

和電5月中表決 允電子股東會

此外，和電（0215）昨日發公告宣布，會在5月12日舉行股東周年大會，並建議修訂組織章程細則 ，允許日後公司以混合大會方式召開股東大會，讓股東除可親身出席亦可透過電子設施參與。