經濟

港進5G時代 料疫情拖慢上客 實測網速快4G最多20倍 3香港稱千計客戶轉用

【明報專訊】本港5G商用服務正式開跑，本報實測網速與4G最多可相差逾20倍。以中移動香港為例，大部分旺區市區均能接收5G信號，而且網速至少維持在300至400兆比特每秒（mbps）（見另稿）。對於5G月費上客速度，和電香港 （0215） 旗下3香港昨表示，自啟動5G服務至今已有數以千計客戶轉用，並預計「好快會過萬」，更透露部分5G手機型號已「賣斷市」。不過，有分析員認為，在疫情影響下，估計5G用戶數在未來數月都不會有太大增長。

明報記者 葉子晴、李哲毅

和電行政總裁古星輝昨日於記者會上透露，3香港的5G計劃初期反應良好，部分5G手機型號更已售罄。問及一眾電訊商推出5G迎新優惠會否爆發價格戰，古星輝認為，現時5G計劃淨月費金額較高，主要針對高端客戶，認為優惠不會引發價格戰。古星輝又稱，目前無意取消4.5G無限上網計劃，用戶對此類計劃仍有需求。

和電冀明年實現5G網絡全覆蓋

除3香港外，中移動香港及香港電訊（6823）都已推出5G服務，即暫時共3家電訊商推出服務，但當中3香港基本5G月費計劃用量只分100GB及200GB，別於有電訊商提供最少的80GB，古星輝解釋，5G數據計劃就恍如跑車，要用足夠用量才能發揮優勢。集團技術總監鍾耀文表示，會陸續升級現有基站，年底前將5G網絡覆蓋至全港18區，另會將現有光纖骨幹網絡提升至10Gbps，明年目標是5G網絡全覆蓋。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑昨日亦有到尖沙嘴商場測試速度，認為就網速及覆蓋率而言不太差。不過，他強調，影響網速的因素眾多，十分視乎伺服器的連線，以及網絡擠塞等問題。對於本地5G上客速度，他抱樂觀的態度。他認為，本地電訊商相當進取，而5G價錢亦相對便宜，因此對於平時大用量的用戶而言有一定吸引力，更直言「即使沒有5G手機，都值得買（5G計劃）」。

他又認為，5G的情况有如10年前由3G踏入4G時一樣，用戶在嘗試過5G後，或會「愈用愈多」，同時帶動更多人使用電訊商的增值服務，推動每用戶平均收入（ARPU）增長。

數碼通未推 專家：不會蝕底

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦則持相反意見。他認為，在疫情持續下，或會拖累5G計劃上客速度，未來數月亦不會有太多增長。他表示，雖然流動服務是必需品，但是5G相對於4G而言則屬「奢侈品」，需求因而受壓。目前，仍剩下數碼通（0315）未推出5G計劃，阮子曦表示，由於疫情下消費模式有所改變，因此數碼通遲出5G計劃也不會「蝕底」，基本上沒有太大影響。

相關字詞﹕3香港 電訊商 和記電訊 數碼通 5G網絡 中移動

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