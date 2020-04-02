經濟

10月再洽監管局 匯控：不能承諾補派息

【明報專訊】匯控（0005）昨日宣布撤回去年的第四次中期息並在今年不會派發股息，集團主席杜嘉祺表示，監管當局表明會運用監管權力，要求銀行跟從；他形容暫停派息是艱難的決定，對股東和客戶感到遺憾。至於會否在2021年增加派息以作補償，集團財務總監邵偉信表示，目前不能夠承諾日後可全數補回暫停派發的股息，該行會優先考慮銀行的持續性、穩定性和新冠肺炎對資本帶來的影響。

他們重申，明白股息的重要，會在可行情况下盡快派息。匯控在公告中表示，會於更充分了解疫情的全面影響，及在環球經濟未來前景較為明朗後，重新檢討今年股息政策和支付安排，邵偉信稱該行將於10月再與監管當局就資本及股息等再溝通。

停息省600多億 CEO：已停削成本計劃

邵偉信又說，暫停股息可節省80億至90億美元（約620億至700億港元）資本，為集團的普通股權一級資本比率（CET1）提升1個百分點。截至去年底，匯控CET1比率已達14.7%，屬同業中較強水平（見表），亦遠高於監管要求。邵偉信稱該行會繼續做債務融資，但沒有供股集資的計劃。

集團行政總裁祈耀年表示，首季業務表現強韌，該行策略定位良好，該行在疫情過後有能力繼續派息，至於今年度的僱員獎金，祈耀年說會在年底才作決定。他又稱，目前該行已暫停在2月宣布的削減成本計劃，以支持僱員面對目前不明朗環境。

相關字詞﹕暫停派息 派息 匯控 新冠肺炎

上 / 下一篇新聞

匯控話派唔派 港散戶失息百億 業界：難追討 股價昨跌穿40元
匯控話派唔派 港散戶失息百億 業界：難追討 股價昨跌穿40元
昔哭匯控大瀉 胡孟青：博收息已非王道
昔哭匯控大瀉 胡孟青：博收息已非王道
施壓七大銀行停花紅 英央行：停息屬預防措施
施壓七大銀行停花紅 英央行：停息屬預防措施
港進5G時代 料疫情拖慢上客 實測網速快4G最多20倍 3香港稱千計客戶轉用
港進5G時代 料疫情拖慢上客 實測網速快4G最多20倍 3香港稱千計客戶轉用
本報記者實測 兩小時電影40秒下載
本報記者實測 兩小時電影40秒下載
證監會聯交所倡延辦股東大會
證監會聯交所倡延辦股東大會
澳門3月賭收大跌八成
澳門3月賭收大跌八成
天星銀行3個月港元定存 息見5厘
天星銀行3個月港元定存 息見5厘
李克強再籲降準 A股仍跌 渣打料人行最快一周內行動
李克強再籲降準 A股仍跌 渣打料人行最快一周內行動
匯控取消派息回購 拖低恒指207點
匯控取消派息回購 拖低恒指207點
匯控不派息 窩輪發行商受累
匯控不派息 窩輪發行商受累
積金局料退休後投資產品季內推 或有穩定分派 助應對長壽通脹
積金局料退休後投資產品季內推 或有穩定分派 助應對長壽通脹
「扣稅三寶」滿一年 售逾10萬張延期年金保單
「扣稅三寶」滿一年 售逾10萬張延期年金保單
九置吳天海：疫情勢挫上半年業績
九置吳天海：疫情勢挫上半年業績
復星郭廣昌：去年不易 今年更難
復星郭廣昌：去年不易 今年更難
美數據弱 道指曾挫近900點 私人市場職位3年來首跌
美數據弱 道指曾挫近900點 私人市場職位3年來首跌
標指成分股換馬 開利取代梅西
標指成分股換馬 開利取代梅西
特朗普擬介入 調停油價戰
特朗普擬介入 調停油價戰
張兆聰：匯控倘反彈 宜換馬建行
張兆聰：匯控倘反彈 宜換馬建行
劉宇亮：奧園健康增值服務多元 較同業具優勢
劉宇亮：奧園健康增值服務多元 較同業具優勢
李曉佳：匯控繼續向二線藍籌進發
李曉佳：匯控繼續向二線藍籌進發
趙海珠：澳元過度超賣 美元料走軟
趙海珠：澳元過度超賣 美元料走軟
技術取勝：綠城服務受制9.6元
技術取勝：綠城服務受制9.6元
花旗派8000蚊助抗疫 部分港員工受惠
花旗派8000蚊助抗疫 部分港員工受惠
劉思明：恒指宜守22800點 藥明逆市展強勢
劉思明：恒指宜守22800點 藥明逆市展強勢
周顯：想捐酒店捐醫院也不易
周顯：想捐酒店捐醫院也不易
湯文亮：匯控不派息 英國損失最大
湯文亮：匯控不派息 英國損失最大
皇九呎租跌穿60元 返5年低位 港島商廈屢失守 會展力寶齊見3年新低
皇九呎租跌穿60元 返5年低位 港島商廈屢失守 會展力寶齊見3年新低
驚安120萬洽租皇后大道中100號舖
驚安120萬洽租皇后大道中100號舖
旺角蚊型地呎價3512元 市區地16年新低
旺角蚊型地呎價3512元 市區地16年新低
「限聚令」下 周末僅3盤推售
「限聚令」下 周末僅3盤推售
富豪海灣月租9.8萬 低6年前兩成半
富豪海灣月租9.8萬 低6年前兩成半
從本港地盤工 做到日本發展商 楊官華：「小強」精神 疫市收購
從本港地盤工 做到日本發展商 楊官華：「小強」精神 疫市收購
日本疫情嚴峻 世紀21員工在家工作至下周
日本疫情嚴峻 世紀21員工在家工作至下周