施壓七大銀行停花紅 英央行：停息屬預防措施

英倫銀行屬下的審慎監管局（PRA）在本港時間昨日凌晨向英國7間主要金融機構發信，要求撤回2019年度未派發的股息，及歡迎銀行今年底前不再派股息及不回購，同時表明期望銀行今年不向高層發放現金花紅；若銀行不同意，當局將考慮運用監管權力。PRA的聲明同時指出，「有信心銀行董事會正在考慮，就未來數月的薪酬採取進一步措施。」預示繼要求銀行高管停收花紅後，薪酬亦可能會被犧牲以助抗疫。

早在3月11日英倫銀行宣布突發減息時，已定下銀行不應增加派息和其他分紅的「監管期望」，同時又降低銀行的逆周期資本緩衝1個百分點至零，鼓勵銀行把釋放的資金用於借貸，特別是支持中小企應對疫情。

壓力測試：銀行資本足應付經濟衰退

PRA在昨日聲明亦表示，銀行在經濟動盪時發揮支持經濟上有獨有的角色，稱暫停派息是預防措施，銀行可有額外資本空間在今年支持經濟。當局亦承認，銀行現時有強勁的資本水平，在最近的壓力測試結果顯示，資本足以應付全球經濟嚴重衰退與金融市場震盪的挑戰。事實上，就7間停派股息機構而言，最新的普通股權一級資本比率（CET 1），最低也有13.8%，匯控為14.7%，遠比4.5%的監管要求高。