經濟

昔哭匯控大瀉 胡孟青：博收息已非王道

【明報專訊】匯控（0005）破天荒撤回派息「嚇窒」不少投資者，再一次令萬千股民失望，兩年前聲言匯控會升至150元（昨收報39.95元）的紀惠集團行政總裁湯文亮都說這消息令他「耿耿於懷」。回顧2009年金融海嘯大跌市後，匯控在當年3月2日宣布世紀供股，同樣傷了一代人的心。當年3月9日匯控股價更跌到33元，但亦是由那一天起，匯控見底，美股亦在當月開始迎來長達11年的史上最長牛市。

疫後看好零售股 籲匯控「死忠」短炒

當日眼見匯控低見33元而在電視直播期間感觸落淚的獨立股評人胡孟青，昨日談到匯控「世紀失息」時心平氣和。胡孟青說現時已沒持匯控，雖然感性上對這隻股份有感情，但理性而言，匯控不派息對投資者而言是當頭棒喝，是很好的教材，因為新時代新經濟之下，傳統「博收息」心態已非王道，投資者不應單看派息高低作為入市唯一準則。從公司基本面看，匯控近年受國際監管掣肘、自身失去增長動力，復遭目前大環境衝擊，現在連唯一的高息優勢也失去了。

再者，胡孟青稱，疫情期間，新經濟的特性顯現，尤其互聯網科技；而疫情好轉後，飲食、旅遊及零售消費會先動起來，因此新經濟及必需消費品一類股份前景比匯控好。她並認為匯控股價還未到低位，如果已買入匯控，「揸一兩手，或者早期買落，賺息都已回夠本的，那就當今年被凍薪吧」，但如堅持要對匯控情有獨鍾，「就要有『愛得深、跌得甘』的覺悟」。胡孟青奉勸投資者拋開個人感情，把匯控當普通股票看待，短期低買高賣，「以沽為目標」短炒上落。

料長遠復高息 曾淵滄「繼續揸」

匯控長期捧場客、財經評論員曾淵滄說，匯控今次停派息是要聽從監管機構指示，並非公司政策調整，相信疫情過後會回復高息水平，自己就肯定「繼續揸」。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，匯控今次是基於外圍形勢，令一些行動不宜進行，例如裁員、回購及派息，避免令政府抗疫期間雪上加霜，但代價是犧牲股東短期利益和承受股價下行壓力。不過他認為，長遠看匯控仍具派息能力，其精簡架構動作始終會做，現階段也不失為低吸時機，反而應關注中長期面對虛擬銀行的威脅，傳統銀行前景將不明朗。

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