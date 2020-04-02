經濟

匯控話派唔派 港散戶失息百億 業界：難追討 股價昨跌穿40元

【明報專訊】因應英國央行英倫銀行的要求，英國七大銀行今年一舉停止派息及回購，亦不向高層派花紅。匯控（0005）原本在4月14日派發2019年度第四次股息，每股0.21美元，昨日亦宣布撤回，且2020年內也不會派息。高息神話不再，匯控股價頓失支持並大跌9.5%，昨日一舉跌穿40元大關，收市報39.95元。已承諾的派息最終不能兌現，而且該股在2月27日已經因應派息而除淨，但業界預期小股東仍難以追討。

英央行促七大銀行停派息停回購

匯控股價自今年初跌穿60元後，股息率升上7厘，吸引不少散戶追入，至近日的40元邊緣，股息率更達9厘；但匯控突然取消去年度第四次中期息，若以香港散戶佔該股總股本高達三成計，損失股息達101億港元。按匯控過往慣例每季派息0.1美元，今年餘下時間本應派息0.3美元，若計及此0.3美元，香港散戶全年損失的股息便高達247億港元。

渣打亦停派 恒生：不影響派息

昨晚匯控在香港時間晚上11時15分倫敦交易時段，股價折合報39.6港元，較香港收市再跌近1%。渣打集團（2888）同時宣布暫停2019年度末期股息每股0.2美元，暫停原本宣布的股份回購計劃，2020年亦不會派發中期股息，其股價昨日跌7.6%至39.9元。匯控旗下恒生銀行（0011）雖然表明派息不受影響，其股價昨日亦跌3.9%，報127.3元。

金管局：銀行資本充裕 毋須要求停派息

持有匯控7.12%股權的最大單一股東貝萊德表示不評論；持股6.97%的中國平安（2318）則稱，對有關消息表示關注。另在香港方面，新世界發展（0017）主席鄭家純旗下的周大福珠寶，亦持有匯控307.94萬股。貝萊德、平保及周大福，按全年計分別損失股息達23.92億、23.42億及501.37萬元。

匯控聲稱會派息卻又不派，因除淨而減去的股價亦不會因此重新調整。港交所及證監會表示不評論，但港交所建議股東及有意投資者買賣股份時，尤其在除淨日至有關條件達成前期間，務必謹慎行事。金管局表示，香港銀行體系資本水平充裕，遠高於最低監管要求，因此不認為有需要要求香港銀行暫停派息或回購股份。

本報翻查港交所《企業管治守則》第17.49條，若上市公司董事會決定不如期派息，則只需在落實決定後立即公布便可。

投資者學會：行政費應否歸還？

保障投資者協會：小股民不滿只能沽貨

熟悉上市公司派息運作的卓佳商務部董事總經理鍾絳虹指出：「除淨本身是市場運作一部分，只能算是影響股價的其中一項因素，因此無法追究。」

投資者學會主席譚紹興進一步稱，雖然匯控股東難以追討損失的股息，但投資者在除淨前既付出行政費過戶，是否應該歸還投資者，可以斟酌。保障投資者協會主席呂志華則稱，小股民不滿時只能選擇沽貨離場，他認為事件發出清晰信號，就是強如大藍籌亦有可能面對惡劣經營環境而不能夠派息。

相關字詞﹕呂志華 譚紹興 金管局 證監會 港交所 周大福 平保 貝萊德 匯控

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