百達資產Kiran Nandra Koehrer：復蘇快過歐美 投資內地良機

百達資產管理新興股票高級產品專員Kiran Nandra Koehrer接受本報專訪時表示，自從新冠肺炎及油價戰發生，他們亦因應事情調整持倉比例。過去雖看好資訊科技股，以及一些專門放貸予消費者、中小企或專門行業的非傳統金融股，但對比起今年初，兩個板塊的持倉比重已略為減少。另外，亦減持了能源及公用板塊比重，未來亦會繼續減持能源股。目前持倉比例較高的是多元化消費品，如汽車及耐用消費品。

疫情會過去 可增持優質消費股

她解釋，消費類股份、科技硬件具投資潛力，撇除疫情影響，這些行業和個別公司具長遠投資價值，市况調整帶來入市機會。另外，物聯網、人工智能、無人駕駛系統和電子商貿等，都是支持科技和消費類別的一些動力。而消費層面而言，一些具強大品牌形象的優質企業，有機會增加市場份額。

疫情為不少資產類別包括新興市場股票帶來很大挑戰，但中國的增長動力仍算不俗，加上內地仍然有大量空間去推出財政和貨幣刺激措施，如重啟逆回購、中期借貸便利（MLF）等等。因此，近日就增持中國地區股票比重，亦看好印尼。目前稍為降低印度股票比重，及不看好韓國市場。

她認為，剛過去的3月令大市調整，並帶來入市機會，因此，她的投資組合沽出一間石油相關的中國企業、一間中國串流公司，一間印度金融公司及韓國科技硬件製造商。另外就買入中國白色家電生產商、中國社交網絡通訊服務；另增持醫療板塊比重及買入台灣科技硬件公司。「舉例來說，我們看好的一些消費股，是由於疫情對企業的影響是過渡性質，除非疫情對公司運作模式造成永久傷害，否則以目前的估值而言，水平低得有點不合理」。

個別物管股表現優於大市

事實上，她早已看好中國企業，認為其吸引之處是高穩定性及增長前景。儘管新冠肺炎陰霾籠罩下，今年中國股市表現仍理想，普遍新興市場指數跌幅為25%，MSCI中國僅跌15%。「內地股市下跌，某程度上是基於環球市場的恐慌情緒。在當局推出刺激經濟措施後，我們見到鐵路、餐飲和零售活動等有恢復的迹象。」她坦言，復蘇背後亦存在風險，因為大部分民衆都沒有免疫力，加上疫情有可能出現「倒灌」風險。

旗下基金由年初至今年2月底跌6.89%，由成立日起計則升9.63%，她指出基金回報優於大市，是受個別內地股份帶動，如當中投資內地一間提供物業管理服務公司，即使住戶日常活動受疫情影響，公司仍提供一些具增長潛力的服務予住戶，有利公司盈利前景。在他們的投資組合中，中國股票的比重較年初更高。截至今年2月底，中國佔比為46.1%，其次為印度及台灣，分別佔12.83%及12.49%。

看好台灣科技硬件股份

另外佔比較重的市場是印度及台灣，她表示看好台灣科技硬件股份，以及一些另類金融機構。由於近日大市調整，衡量增長前景和估值後，他們趁低吸納看好業務前景、具信心的股份。印度而言，他們則看好營運良好，可以從公營機構手上取得市場份額的私營銀行。即使疫情導致航空業機乎停頓，但Kiran Nandra Koehrer仍看好優質航空公司，估計它們有機會從盈利能力較低的對手中，拿到市場份額。

至於香港市場方面，她表示已減持港股一段時間，而港股只佔旗下基金投資比例7.32%。她解釋，港股金融類別比重相當高，但在香港以外有較為吸引的金融企業。

黃清瑤 明報記者

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