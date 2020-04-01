湯文亮：抗疫措施 勢令失業率急升

老實說，早知三日事，富貴千萬年，如果政府早知道回流港生會大幅提升確診人數，就一定要回港生被隔離14日，不是家居隔離，而是入隔離營隔離。

找不到原來好工 有人寧願失業

大家走在街上，見到很多食肆都暫停營業，大多數會暫時停業14日，如果情况沒有改善，確診人數未降至單位數以及政府未放寬集會人數之前，很多食肆將會繼續停業，直至另行通告為止。

無論如何，一定會有不少暫時休業的食肆，即使在政府放寬集會人數之後都不會恢復營業，那些食肆員工將會成為失業人士，而且，除了食肆之外，不少零售業、酒店業經營者亦採取相同做法，倘若不能恢復營業，員工就會成為失業人士，到時候，大家就會發覺失業率急升。

當大家發覺失業率急升，又唔好以為很容易請人，基層工作仍然很難請人，因為現在的失業人士在以往大多數有一份好工，如果搵唔番以往工作條件以及收入，而又暫時可以負擔的話，那些人寧願選擇失業。

應限制已移民留港工作人士

另一方面，有很多已經移民的人仍然在港工作，政府應該立例管制已經移了民仍然留港工作的人，最低限度都要取得工作證，否則就不能在港工作，將有關職位留給願意留港的人。而且，移了民的人即使沒有工作，亦不會計入失業人士名單當中，對降低失業率亦有作用。不過，以現在政府的弱勢，這個方法連提也不敢提，我只是亂話亂說而已。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]