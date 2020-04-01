周顯：經濟崩潰往往「戰」後才出現

金融海嘯 世界經濟轉捩點

金融海嘯是世界經濟的轉捩點，此前，由美國和西方領導的世界經濟一直享受着冷戰勝利後的戰後紅利，但這有一個問題，就是它們的擴張也已經到了盡頭：已統治了全世界，還有繼續擴張下去的可能和餘地嗎？於是，在下一步，只有收縮一途了。

在金融海嘯後，美國已經爆倉，維持生存的方法，是以前用錢來維繫感情的西方手足們，變成吸他們的血，所以美國復蘇了，歐洲卻愈來愈衰。另一方面，就是有錢人去吸窮人的血，所以股市一邊不停破頂，美國的貧富懸殊也愈來愈嚴重。其實香港的情况也差不多，總之，在賺不到街外錢的時候，只有塘水滾塘魚，有錢人賺窮人錢，中國自古以來，皆是如此。

如今這次新冠肺炎，本質上，等於是第三次世界大戰，現在問題在於，如何在戰爭中動員全國的實力，包括工業實力，國民的遵從國家指示，以及金融配合戰時所需，還有緊急時的科技研發。當疫情告一段落時，就要研究，在戰後如何復元？很多國家的經濟，例如一戰後的德國，二戰後國民黨領導的中國，是在戰後，才經濟崩潰的，戰時反倒沒事。

[周顯 投資二三事]