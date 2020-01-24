張兆聰：TCL電子外銷勁 跌近多年支持可低吸

中港股市在首季最後一個交易日向好，美團（3690）業績和毛利率遠勝預期，股價急升近7%。保險股強勢，友邦（1299）升近3%，太保（2601）及新華保險（1336）分別升3.8%及2.8%。更強勢的是物管股，永升生活（1995）漲9％破頂。多地發放消費券刺激消費，海底撈（6862）升4%；中移動（0941）371億5G基站大集採落地，中興（0763）拿下逾百億訂單，股價升逾3%。美國與俄羅斯商討原油價格戰，油價周一大跌後昨日回升，中海油（0883）升逾7%。

特朗普上周五才簽署高達20,000億美元的救市方案，相當於經濟總量的10％，到昨日又傳準備推出新一輪、總額達到6000億美元救市方案。無可否認，新冠肺炎導致經濟停頓，必須以非常規手段應付，但如此短時間內、無限制地帶灑金錢，美國本年度財赤將會超過GDP的20％，公共債務佔GDP隨時升至逾120％。市場未見有什麼負面反應，仍對白宮、聯儲局信譽有信心。如此天量的貨幣和財政支出投入，對經濟和對資產價格一定有巨大作用。要知道，截至周一收市，標普500指數總市值略多於22萬億美元，納斯達克100指數才9萬億美元。只需聯儲局部分流動性投入股市，就會有巨大效果。只是由低位抽升逾20％是否已反映，暫難判斷。

美國無限量寬救市 推高資產價格

中國3月份官方製造業PMI回升至52，高於預期的44.8，創逾1年新高。服務業PMI也升至52.3。要留意，當前是一個混亂的局面，經濟師預測數字都是靠估，高於或低於預期均意義不大。PMI是一個按月比較的數據，擴張和收縮是相對於此前一個月。在2月深度收縮下，3月復工復產下也僅按月輕微擴張，實際情况並不樂觀。市場關注的新出口訂單表現較差，僅為46.4%，進口指數為48.4%，兩者均低於50%按月仍然收縮，反映製造業訂單大減下，企業也削減進口原料和零部件，策略上是收縮規模持盈保泰。可以預計第二季製造業仍會較困難。此外，本月反映資金緊張和市場需求不足的企業比重，分別為41.7%和52.3%，按月升2.6和4.1個百分點。

相對於歐美日以至一眾新興市場，中國在刺激經濟非常審慎，市場憧憬不少，但卻沒有很實質、強而有力的措施出台。例如周一下調逆回購利率20點子（100點子等於1厘），但銀行的負債以存款為主，不下調存款利率，又怎能要求銀行大幅降低LPR利率報價呢？何解中央在刺激經濟如此小心，筆者也很疑惑，但市場開始失去耐性，部署更傾向逢高沽售，A股動力明顯轉弱，始終會限制港股的升幅，短線更多機會在個股身上。

疫情下TCL美國銷售不跌反升

TCL電子去年業績理想，純利大增近1.2倍至22.8億港元，主要是海外銷售強勁，增長26.1%至1346.3萬台，貢獻集團達40%利潤。集團表示，在疫情期間，美國銷售不跌反升，似乎Netflix、Fox等串流影視重新刺激起電視機的需求。TCL股價近期大跌，又回到了多年的支持位3元附近，可小注吸納等待反彈。

[張兆聰 還看今朝]