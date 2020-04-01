普京特朗普通電 同意穩油價

應對油價大跌 沙特阿美洽售油管

彭博社稱，沙特阿美正面對油價大跌以及支出不斷擴大的挑戰，除了今年要支付750億美元股息的承諾，還要為其價值700億美元的石化巨頭Saudi Basic Industries股份收購交易支付首筆款項， 因此今年可能需籌集現金。知情人士稱，沙特阿美已跟潛在的顧問初步商討，談判仍處於初步階段，未知最終會否出售原油管道資產。沙特阿美對出售資產未有置評。

沙特阿美早前表示，至少在5月前，仍將以歷史最高水平的原油供應衝擊油市。不過額外的原油產量料不足以彌補其面對今年首季油價大跌逾六成所帶來的損失。沙特阿美已宣布，將今年的資本支出降至250億至300億美元左右，並會重新檢討明年的支出計劃。不過沙特阿美透露，仍有很多非核心資產可用以套現，以改善公司表現。沙特阿美首季股價跌約15%，已優於發達與發展中經濟體的很多同業。

研究機構歐亞集團（Eurasia Group）的分析師表示，受疫情影響，全球原油每日需求量減少四分之一（約2500萬桶），相當於油組成員國每日產油量。分析認為，全球儲油設施的容量快將在今年中飽和，若油價持續偏低，將促使油組及其他產油國減產。

（綜合報道）

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