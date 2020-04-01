研究機構：全美63萬零售店面臨關閉

【明報專訊】《金融時報》引述美國研究機構Coresight的分析，指防疫措施將重創美國零售業，全美將有約63萬家零售業商店面臨關閉。美國零售商協會（NRF）預期，美國零售業未來3個月的營業額，恐少收4300億美元，多少業者能支撐到疫情過後成未知數。美國大型百貨 Kohl's、梅西（Macy's）及美國服裝零售商GAP，數十萬美國僱員被迫放無薪假。聖路易斯聯儲銀行預測，疫情最終可能導致4700萬美國人失去工作，失業率升至32%。
聖路易斯聯儲行：美4700萬人將失業
根據研究機構Autonomous Research的數據，百思買（Best Buy）、 美國大型零售集團TJX及Kohl's等126家非必需消費品企業，近期合共使用了860億美元的信貸額度。行業顧問Jan Rogers Kniffen預期，今年還將有30家美國知名零售企業申請破產保護。零售業界正研究美國國會通過的逾2萬億美元刺激方案當中，約4540億美元用於向財困企業提供的貸款措施，可如何為業界紓困。評級機構穆迪表示，疫情可能導致企業違約率上升，將其對美國企業債的評級展望，從「穩定」下調至「負面」。截至2019年底，美國非金融企業債務總額達6.6萬億美元。