研究機構：全美63萬零售店面臨關閉

聖路易斯聯儲行：美4700萬人將失業

根據研究機構Autonomous Research的數據，百思買（Best Buy）、 美國大型零售集團TJX及Kohl's等126家非必需消費品企業，近期合共使用了860億美元的信貸額度。行業顧問Jan Rogers Kniffen預期，今年還將有30家美國知名零售企業申請破產保護。零售業界正研究美國國會通過的逾2萬億美元刺激方案當中，約4540億美元用於向財困企業提供的貸款措施，可如何為業界紓困。評級機構穆迪表示，疫情可能導致企業違約率上升，將其對美國企業債的評級展望，從「穩定」下調至「負面」。截至2019年底，美國非金融企業債務總額達6.6萬億美元。

（綜合報道）

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