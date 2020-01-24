聯儲局推措施紓海外美元荒 中國PMI勝預期 美股早段先升後回

消息刺激國際油價由2002年低位反彈，但之後回吐大部分升幅。紐約期油在午夜前升逾1%，每桶在20美元以上。布蘭特期油價格持平，每桶在23美元以下徘徊。

私隱安全受質疑 Zoom跌4%

不過首季的美國主要指數表現，有可能刷新季度跌幅紀錄。截至周一收市，道指在首季跌21.8%，很可能創1987年股災以來最大季度跌幅，並可能成為歷來最差表現的首季。標普500指數在截至周一收市跌18.7%，可能刷新2008年金融海嘯以來最差的季度表現。由美籍華裔商人袁征創辦的視頻會議軟件供應商Zoom Video Communications，在疫情以來服務需求激增，卻被外界質疑其數據私隱安全，正遭紐約總檢察長辦公室審視，其股價早段跌約4%。美匯指數昨午夜前升逾0.4%，在99.6左右徘徊。美國10年期國債孳息率微升至0.69厘。

美匯指數升見99.6

聯儲局將允許在紐約聯儲銀行開戶的外國央行及其他國際貨幣機構（FIMA），與聯儲局簽訂回購協議。在這些交易中，FIMA帳戶持有者可暫時將其在聯儲局持有的美國國債換成美元，然後將這些美元提供給他們轄區內的機構。聯儲局將向FIMA帳戶持有者提供以美元計價的銀行服務。該回購工具將於4月6日開始提供，並將持續至少6個月，以助美國國債市場等金融市場平穩運作，維持對美國家庭及企業的信貸供應。聯儲局表示，新工具將通過公開市場以外的銷售途徑，提供更多美元來源。

自民黨提60萬億日圓刺激計劃

疫情蔓延亦令日本面對2009年以來最差的經濟前景，日本執政自民黨昨提出價值60萬億日圓（約4.3萬億港元）的刺激計劃，規模是日本政府有史以來最大。最新的刺激計劃，將包括20萬億日圓的財政措施，其他部分則可能用於私營領域等。根據該計劃，超過10萬億日圓（相當於消費稅率削減5％）的款項，將以現金、補貼和優惠券的形式向公眾發放。如有必要，將考慮採取更多的經濟措施。自民黨經濟成長戰略總部長岸田文雄表示，一攬子方案規模最終可能達到100萬億日圓（約7.2萬億港元）。

（綜合報道）

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