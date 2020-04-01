比亞迪初步數據 去年純利跌42%

比亞迪昨日收報40.5元，升4.92%。期內總收入為1277.4億元，按年跌1.8%。汽車業務上，公司指出，去年是中國新能源汽車市場有史以來補貼降幅最大的一年；補貼退坡及部分地區提前切換「國六」排放標準，拖累行業首次出現產量及銷量均按年下降，也令新能源汽車銷量有所下滑。

手機部件及組裝業務方面，3D玻璃、陶瓷以及組裝業務按年有大幅增長。但受行業整體需求波動，金屬部件業務收入及盈利有所下滑。充電池及光伏業務方面，傳統電池業務增長穩定，而光伏市場去年有較為明顯回暖，給光伏業務帶來一定增長。

需要留意是比亞迪昨晚公布的是未經審核財務業績的初步關鍵數據。早前比亞迪曾公告，受新冠肺炎疫情下，人口流動管制和延遲復工等政策影響，令財務業績審核工作進度推遲，須延期刊發經核數師同意後的業績。

長汽純利按年跌13.67%

另一汽車股長汽（2333）昨日亦公布去年業績，期內純利44.97億元（人民幣．下同），按年跌13.67%。營業收入962.11億元，按年跌3.04%，未有表明會否派末期息。