恒大許家印：今年減債2000億 投資界指目前現金流狀况削債非易事

明報記者 方楚茵

恒大早在2017年已提出減債，希望2018年中淨負債降至140%，2019年中降至100%，2020年中降至70%。不過去年底時淨負債仍維持近160%水平。許家印及副主席夏海鈞昨多次解釋，2016年前恒大是市場的追趕者，以高負債帶來高增長，但自2017年後，負債已由2016年的超過450%水平大幅下降。集團在2019年亦作好準備縮減負債，認為只要把總負債降下來，資金成本也會隨之降下來，並提升毛利率、淨利潤率等。

近期恒大股債雙跌 許家印大呼委屈

問到近期恒大的股債雙跌，許家印更大呼委屈，指除了因為全球股市下跌，也因公司發盈警的影響。但傳媒報道其盈警時「報道不是那麼公平，（令股價）受到比較大影響」，「報道利潤下滑了50%，但沒寫還是前三大之一」。

他又指出，有報道指集團「現金流非常緊張，資金鏈要斷了」、「（立即要）還了16億美元（債）」，但他表示看到恒大債價跌到58元至60元，「非常想回購一部分」，並馬上調動「20億美元要去買債，但買不到」，此後才再沒人報道公司現金流緊張。

夏海鈞則針對債券回購，表示集團無償付風險，美元債如常還本付息，但「一旦偏離了價值，都會做（回購）」。

夏海鈞：無償付風險 美元債如常還本息

集團去年盈利減半引起投資者擔憂，許、夏二人表示，相信憂慮主要由於集團與恒大地產回A的戰略投資者有對賭協議，首三年利潤保證要做到1050億元，但在2017及2018年都已達標，2019年「沒必要大幅超額」，公司是有意識地決定先把輕微打折、毛利率較低的項目入帳，導致盈利減少。

談及恒大地產回A計劃，集團僅表示回A一直有序推進中，相信公司作為「行業模範生」，符合國家對調控、健康發展的公司要求，前景一片光明。