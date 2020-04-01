恒大許家印：今年減債2000億 投資界指目前現金流狀况削債非易事

【明報專訊】「內房債王」中國恒大（3333）近年頻呼要降負債，昨再提出「高增長、控規模、降負債」的發展策略，主席許家印更開出宏大目標，今年合約銷售目標6500億元（人民幣．下同），內部目標衝8000億元，2022年合約銷售突破一萬億元。集團更稱要控土儲規模，未來每年減少3000萬平方米土儲，3年後控制總土儲在2億平方米。一進一出後，預料今年能減2000億元負債，至2022年每年再減約1500億元負債。不過投資界明言，以恒大目前現金流估算，降債並非易事。
明報記者 方楚茵
恒大早在2017年已提出減債，希望2018年中淨負債降至140%，2019年中降至100%，2020年中降至70%。不過去年底時淨負債仍維持近160%水平。許家印及副主席夏海鈞昨多次解釋，2016年前恒大是市場的追趕者，以高負債帶來高增長，但自2017年後，負債已由2016年的超過450%水平大幅下降。集團在2019年亦作好準備縮減負債，認為只要把總負債降下來，資金成本也會隨之降下來，並提升毛利率、淨利潤率等。
近期恒大股債雙跌 許家印大呼委屈
問到近期恒大的股債雙跌，許家印更大呼委屈，指除了因為全球股市下跌，也因公司發盈警的影響。但傳媒報道其盈警時「報道不是那麼公平，（令股價）受到比較大影響」，「報道利潤下滑了50%，但沒寫還是前三大之一」。
他又指出，有報道指集團「現金流非常緊張，資金鏈要斷了」、「（立即要）還了16億美元（債）」，但他表示看到恒大債價跌到58元至60元，「非常想回購一部分」，並馬上調動「20億美元要去買債，但買不到」，此後才再沒人報道公司現金流緊張。
夏海鈞則針對債券回購，表示集團無償付風險，美元債如常還本付息，但「一旦偏離了價值，都會做（回購）」。
夏海鈞：無償付風險 美元債如常還本息
集團去年盈利減半引起投資者擔憂，許、夏二人表示，相信憂慮主要由於集團與恒大地產回A的戰略投資者有對賭協議，首三年利潤保證要做到1050億元，但在2017及2018年都已達標，2019年「沒必要大幅超額」，公司是有意識地決定先把輕微打折、毛利率較低的項目入帳，導致盈利減少。
談及恒大地產回A計劃，集團僅表示回A一直有序推進中，相信公司作為「行業模範生」，符合國家對調控、健康發展的公司要求，前景一片光明。