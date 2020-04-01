小米第4季純利跌28％

周受資強調今年全年仍錄增長

去年第四季度，智能手機業務收入約307.97億元，按年增長22.8%，手機銷量3260萬部，按年增長30.5%，手機平均售價（ASP）則約945.1元，按年跌5.9%。周受資解釋，期內集團進行促銷，拖累手機ASP。去年末季IoT與生活消費產品部分收入為194.94億元，按年增加30.5%；互聯網服務收入56.95億元，按年增長41.1%。

小米去年度收入約2058.39億元，按年升17.7%；純利約100.44億元，按年少賺25.9%。去年小米智能手機部分的收入1,221億元，按年增長7.3%，全年智能手機銷量達到1.246億部，手機平均售價約979.9元，按年升2.2%。

去年小米逾44.3%收入源自海外市場，包括印度、印尼及西歐。問及印度封國對集團影響，總裁王翔表示，當地推出果斷措施有助控制疫情，但小米當地的工廠及銷售點也需停運21天，不過小米擁有其他銷售渠道，「（印度）銷售額未有歸零」。王翔又稱，手機產品有「硬需求」，參考內地經驗，經過一個多月迅速下滑後隨即復蘇，認為印度情况類似。王翔又稱，歐洲仍處於疫情爆發期，估計3月及4月份所受的影響較大，估計5月開始復蘇。

小米又指，鑒於目前疫情在很多國家和地區蔓延，可能造成需求遞延，認為次季海外需求會受到一定影響，但相信影響總體可控。