金價上揚 道富改SPDR金每手股數

由10股改為5股 本月24日生效

道富環球投資管理SPDR交易所買賣基金亞太區銷售主管Meaghan Victor表示，更改每手買賣單位將使香港投資者更容易投資，從而擴大股東基礎，進一步改善ETF的流動性和買賣差價。

道富環球SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑接受本報訪問時表示，新加坡的SPDR金ETF在2017年把每手買賣單位由10股改為5股後，成交量增加3成，買賣差價減少3成，預期香港這邊也會有相若的效果。而目前紐約及東京上市的SPDR金ETF都是每手1股，他表示，香港先降至5股，再視乎反應及成效。

今年以來全球金融市場大幅波動，金價曾一度飈升，他指出，今年香港上市的SPDR金ETF，日均成交由去年的400萬美元增至1100萬美元。雖然該ETF在3月初時有明顯淨流出，自從美聯儲把利率減至零，及後又宣布無限買債，該ETF在3月中至今的淨流入相當強勁。據道富的數據，今年至3月30日，SPDR金ETF在全球4地共有38億美元（約296.4億港元）淨買入，當中75%的淨流入都是上周錄得的。

料金價今明兩年有機挑戰1900美元

對於金價走勢，徐志傑估計未來數月會在每盎司1600至1700美元徘徊，但今明兩年均有機會挑戰歷史高位1900美元。