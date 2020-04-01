恒指首季跌16% 四年半最傷 瑞聲聯通跌四成 表現最差

明報記者 陳子凌

港股昨日見反彈，收報23,603點，升428點或1.9%，創3月13日以來收市新高。惟恒指首季仍重創，累跌4586點或16.3%，是2015年第三季後最差，但比起2008年金融海嘯稍佳（見圖）；此外在亞洲股市中亦非最壞，但內地股市跌得更少，上證綜指及深成指首季僅跌9.8%及3.3%。恒指成分股當中，首季只有恒安及騰訊錄得升幅，排第三的建行（0939）累跌5.7%；最差表現為瑞聲（2018）及中聯通（0762），跌幅高達40%（見表）。

3月港股大上大落 北水淨買入創新高

3月份港股大上大落，但全月北水淨買入達到1397億元歷史新高，自2月24日以來已連續27個交易日淨買入，累計達1572億元；相反，3月外資淨沽出A股達到678.69億元人民幣，也創歷來新高。

對於後市，俗稱港股恐慌指數的恒指波幅指數自月中見頂後昨日續跌；大市沽空成交縮減至約150億元，為2月20日以來最低；沽空比率也跌至13.3%，維持3月下旬以來的低於15%水平。此外，自2008年金融海嘯低位回升以來的月線長期上升軌雖一度跌穿，但昨日已收於上升軌之上（見圖）。

大摩昨日發表報告，指目前為熊市第二階段的反彈浪，未來會迎接第三階段，即再下試低位，但第三階段不會跌到第一階段的低位。該行認為標普500指數已在3月23日見底，並料標指在年底會重返3000點。該行在3月中預測大市將暫時喘定，並出現撈底時機。

龐寶林：萬一疫情不好轉 第2季再跌

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，各國央行出手救市，如果疫情出現好轉，最壞時間過去，那麼投資者會再次入市。但美國經濟活動能否如總統特朗普所言4月「復活」，且美企第二季業績很大機會惡化，萬一疫情不好轉並進入第二波，則第二季股市恐再試低位，進而拖累港股。

耀才證券研究部總監植耀輝則認為，歐美疫情變化是港股不明朗因素，而內地刺激經濟措施會是港股利好，但力度未必強，或25000點便止步。