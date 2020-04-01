虛銀再出新招 天星可自訂定存存期

1厘活期存息 存款要求50萬

目前本港8家虛擬銀行，在疫情爆發下僅得ZA Bank已正式開業（見表），另外渣打（2888）旗下的Mox、騰訊（0700）旗下富融銀行（Fusion Bank）及平保（2318）旗下平安壹帳通銀行，亦進入內部試業階段。天星銀行稱，初步會先讓2000名內部員工親友參與試業，並於金管局的金融科技監管沙盒進行測試。

天星銀行透露，將於試業期間推出兩款產品，當中港元活期存款將以分層利率定價，為存款50萬至100萬元的客戶提供1厘年利率；定期存款客戶可靈活自訂存款到期日，如8、19、27日等，並可隨時提前結清定期存款而不收取任何費用。至於貸款方面，天星銀行亦標榜無手續費。該行指其貸款服務的利率將以日計算，客戶可隨時提前還款，且毋須繳付任何手續費。同時，天星銀行將推出完全「零服務費」的零售業務，客戶憑香港居民身分證，最快可於5分鐘內遙距開設戶口，並不設任何最低存款要求；該行現為存款保障計劃成員銀行，將為每位客戶的合資格存款提供最高50萬元保障。

螞蟻銀行宣布正式試業

同日，螞蟻銀行亦宣布正式投入試業。該行發言人表示，銀行正以金管局的金融科技監管沙盒進行測試，現階段只接受銀行員工邀請的親友參與，指完成試業後將會繼續下一輪的籌備工作。眾安銀行回應指，很高興再有虛擬銀行啟動試業，期待與業界共同努力，推動香港銀行業創新和改革，以科技降低銀行服務的門檻，受惠更多擁有不同金融需求的人群，又指環球疫市下，該行已推出「ZA活期Go」，為用戶提供零門檻的1厘活期年利率。