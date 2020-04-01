「四叔」外孫確診 沒見過家人

恒地發言人：目前健康情况良好

恒地發言人稱，李建中長期在美國工作，3月18日返港後即在他自己新界獨立屋自我隔離，沒有見過香港家人；李先生雖然沒有病徵，但為安心起見，到仁安醫院臨時工作站抽取鼻咽分泌，交認可機構進行COV-19測試（他從來沒有入住仁安醫院）。目前健康情况良好，家人相信短期內可以出院。

根據衛生署資料，一名24歲男病人於3月22日確診新冠肺炎，16日開始出現病徵，目前正在威爾斯親王醫院治療，他於3月6日至18日期間身在美國及加拿大，屬輸入個案。

翻查資料，李建中母親為四叔長女李佩雯，她與丈夫李寧育有三女一子。李佩雯現時任職恒地租務部高級總經理，李寧則是香港小輪（0050）及恒發（0097）執行董事，管理恒地系內零售及酒店業務，至於二人大女李敬恩目前在母親手下工作，任恒地租務部高級副總經理，中環H QUEEN'S藝術商廈項目正是出自她手筆，至於次女李敬儀目前亦已加入恒地工作，主要從事零售業務工作，出任香港千色店及日本牌百貨店董事，至於李建中及幼女李瑩則較少露面。