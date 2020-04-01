「還息不還本」貸款 銀行批出逾7000宗

【明報專訊】本港經濟受新冠肺炎打擊，本港多家銀行在2月初起，推出了多項貸款紓緩措施。金管局公布截至3月中，16家活躍於中小企貸款的銀行，合共批出超過7000宗包括「還息不還本」、貸款展期和應急貸款等支援措施的申請，涉及金額超過430億元，受惠的行業廣泛，包括運輸、出入口、零售、旅遊等受疫情影響較大的行業。金管局表示，歡迎不同業界針對他們面對的特殊情况，提出銀行如何加強支援該行業的建議，局方會積極與銀行業跟進。
新做按揭比率持續上升
金管局同日公布，去年10月放寬按揭後，新做按揭的按揭比率持續上升，金管局昨日公布，2月份上述比率為54.7%，按月上升2.1個百分點。新批按揭貸款額為237億元，較1月份減少5%。涉一手市場交易所批出的貸款減少2.1%，至45億元；涉及二手所批出貸款減少1.9%，至144億元。
2月份新申請貸款個案則較1月份減少6.4%，至8536宗，新取用按揭貸款額較1月份減少20.2%，至187億元。截至2月底的未償還按揭貸款總額按月增加0.4%，至1.45萬億元。而按揭貸款拖欠3個月以上比率微升0.01個百分點，至0.03%。整體貸款與墊款總額方面，2月份按月升0.5%，以年率化計算升6.3%。