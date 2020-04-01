「還息不還本」貸款 銀行批出逾7000宗

【明報專訊】本港經濟受新冠肺炎打擊，本港多家銀行在2月初起，推出了多項貸款紓緩措施。金管局公布截至3月中，16家活躍於中小企貸款的銀行，合共批出超過7000宗包括「還息不還本」、貸款展期和應急貸款等支援措施的申請，涉及金額超過430億元，受惠的行業廣泛，包括運輸、出入口、零售、旅遊等受疫情影響較大的行業。金管局表示，歡迎不同業界針對他們面對的特殊情况，提出銀行如何加強支援該行業的建議，局方會積極與銀行業跟進。