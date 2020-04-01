《金融時報》︰匯控曾研停派息 現價股息率逾9厘 英倫銀行或本周有指引

明報記者 歐陽偉昉

匯控2月公布派發末期息每股0.21美元，全年維持每股0.51美元不變，匯控已於2月底除淨，並計劃在本月14日派發股息。報道指出，該行上周經討論後，對於是否停止派息，會等待監管當局有公布後才作決定。匯控至昨晚截稿前未有回應，渣打（2888）回覆表示，該行將密切留意情况，派發末期息的建議現時仍然有效，亦對回購持開放態度。

匯控股價昨逆市跌

新冠肺炎席捲歐洲，上周五歐央行建議銀行暫停派息增加資本水平，以抵禦壞帳上升和支援作出貸款。英國各銀行未來數周將要支出75億英鎊（720億港元）股息開支，消息人士指此前PRA對於即將派息缺乏敏感度，在歐央行作出宣布後PRA感到極大壓力，由於本周五巴克萊會公布業績及派息，英國大型銀行預期PRA將會就暫停派息有公布。

萊斯銀行和巴克萊自2月21日至今累跌逾四成，消息人士指，銀行股價如此急跌顯示市場預期銀行有巨大的壞帳減值壓力，如果情况真的如股價所顯示，投資者並不希望銀行在此情况下派發股息。不過有銀行高層表示，銀行寧可等待被監管機構強迫採取行動不能派息，因可更容易向投資者交代。

溫傑：不派息股價恐跌穿40元

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，匯控若延遲派息或不派息，股價將跌穿40元。不少投資者認為匯控股息吸引，管理層亦表示盡力維持派息，早前才在50元附近買入後也沒有因為股價下挫沽出。對渣打而言，他認為不多投資者會因為4厘股息買入，雖然對股價是負面消息，不過影響會較低。

渣打承認暫停招聘調節薪酬

另外，路透社報道渣打向該行員工發出通知，未來2個月將暫停內外招聘，並可能削減今年花紅。渣打回覆時承認，鑑於目前情况，將採取措施進一步控制費用，除暫停招聘外，亦會調節今年的可變薪酬，改在明年派發。