業界料4月新盤銷售跌五成 僅400餘宗

昨日一手市場錄約10宗成交，令3月整體一手成交錄逾900宗，其中百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作的沙田九肚麗坪路富豪．山峯，透過招標售出10號洋房，實用面積2233方呎，另連658方呎花園和393方呎天台，以5800萬元成交（連雙車位），實呎2.59萬元，買家獲提前入住優惠，以及最長720日成交期。

富豪．山峯今年至今售出7伙，套現逾3.7億元。

富豪．山峯洋房5800萬沽出

另新地（0016）旗下已屆現樓的將軍澳日出康城晉海，亦透過招標售出一伙特色戶；為1A座52樓B室，實用面積882方呎另連222方呎平台，以1719.9萬元成交，實呎1.95萬元，買家可獲180日即約半年長成交期；晉海本月售出兩伙特色戶餘貨，套現近3200萬元。

泓碧抗疫設VR睇樓服務

此外，市民在疫情下減少外出，碧桂園（2007）推出VR睇樓服務，讓旗下馬鞍山新盤泓碧的準買家足不出戶，可以在家中睇樓，及了解單位格局和景觀等。

發展商在項目官方網站中，設VR睇樓（第1座10樓H室和C室）、IG直播介紹和Live Cam等網上服務，而泓碧自2018年底推出至今累沽401伙，佔全盤547伙約73%，最高成交呎價23,873元。

新盤3月共錄45宗撻訂

另外，據本報統計，3月份主要新盤合共錄約45宗撻訂個案，追平2018年11月同樣錄約45宗的近年高位；昨日新增的3宗撻大訂，來自新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Genova和PARK YOHO Milano。