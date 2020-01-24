昇悅居凶宅563萬沽 低市價三成

中原分區營業董事程智聰指出，昇悅居3座高層E室，實用面積460方呎，望園景2房戶，以563萬元易手，實呎12,239元，成交價較市價低約三成；據悉，該單位2008年曾有女住戶，因感情事跳樓自殺身亡，原業主於2009年6月以低當年成交價逾13%、250萬元購入上述單位，持貨近11年，帳面仍獲利313萬元或1.2倍。

業主持貨11年 帳面賺逾倍

綜合代理數據，西九四小龍3月共錄得31宗二手成交，較2月全月19宗升逾六成，昇悅居佔9宗。

另將軍澳半新盤藍塘傲3月錄得9宗成交，較2月僅1宗大增8倍。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，藍塘傲新一宗成交為6座中高層G室，實用面積466方呎，屬1房連儲物室間隔，原業主最初叫價790萬元放盤，累減51萬元或6%，以739萬元易手、實呎15,858元；原業主2016年10月以561萬元一手購入單位，持貨3年半，帳面獲利178萬元或逾三成。

昇薈四房1640萬沽 高位回落16%

中原高級區域營業董事陳繼成指出，東涌昇薈2座中層B室，實用面積1420方呎，屬4房2套連儲物室間隔，新近以1630萬元成交，實呎11,479元；資料顯示，同類較高層單位曾於2018年7月以1950萬元、屋苑新高價易手，即上述成交價較2年前高位回落16%。原業主2013年底以1353萬元購入單位，帳面賺277萬元或20%。

嘉熙開放戶租9200元 同區新低價

私宅租金亦見下調，市場消息指，大埔白石角嘉熙10座高層B室，實用面積249方呎開放式戶，新近以9200元租出，實呎租金37元，預料為區內今年月租低位。代理表示，同類單位普遍月租9500至9800元，即上述成交價較同類月租低約5%；業主2018年以545萬元購入單位，享租金回報率2厘。

中原區域營業董事林龍南表示，北角維港頌6座中層B室，實用面積437方呎1房戶，業主最初叫價2.95萬元放租，近日減價6500元或22%後，以2.3萬元租出、實呎租金53元，低市價約8%；業主2017年以1204萬元購入單位，租金回報率2.3厘。