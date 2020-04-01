零售物業售價按年跌15%

【明報專訊】據差估署公布新一份《香港物業報告》表示，受社會事件影響，去年第三季起零售市道轉差所拖累，私人商業樓宇的使用率（指在報告年度內使用的樓面面積的淨增長額），由2018年的49.5萬方呎，下跌至去年的8.6萬方呎，令空置率由2018年的9.4%增至10.1%，相當於1252萬方呎（116.4萬方米）。事實上，零售業樓宇的售價、租金在2019年同告下跌，以2018 年第四季，與2019年第四季相比，兩者分別回落15.0%和3.7%。
空置率上升至逾一成
至於住宅方面，去年私宅落成量為13,640個單位，按年減少35%；2019年落成住宅單位中，仍以新界佔最多達58%，24%位於九龍、18%位於港島。按地區計，大埔、西貢和深水埗這三個地區提供最多新單位，合共佔整體落成量的46%。報告預測，2020和2021年落成量分別為20,850個和18,920個，相關落成量中，同樣有67%來自新界。
去年私宅落成量1.36萬個 減35%
報告續指出，2019年私宅入住量為19280伙，較2018年高66%，令2019年底空置量下降至總存量的3.7%，相當於44,890個單位。
此外，馬頭角木廠街9至17號、宋皇臺道90、92及100號，財團向城規會申請分兩期發展綜合住宅項目，提供567個單位；項目佔地9.03萬方呎，第1期現改為1幢8層高純安老院舍，涉約4.99萬方呎，提供304個牀位；至於第2期，擬興建3幢28層商住物業，總樓面約703,769方呎，提供567個單位，較原方案減少約四成單位。