零售物業售價按年跌15%

空置率上升至逾一成

至於住宅方面，去年私宅落成量為13,640個單位，按年減少35%；2019年落成住宅單位中，仍以新界佔最多達58%，24%位於九龍、18%位於港島。按地區計，大埔、西貢和深水埗這三個地區提供最多新單位，合共佔整體落成量的46%。報告預測，2020和2021年落成量分別為20,850個和18,920個，相關落成量中，同樣有67%來自新界。

去年私宅落成量1.36萬個 減35%

報告續指出，2019年私宅入住量為19280伙，較2018年高66%，令2019年底空置量下降至總存量的3.7%，相當於44,890個單位。

此外，馬頭角木廠街9至17號、宋皇臺道90、92及100號，財團向城規會申請分兩期發展綜合住宅項目，提供567個單位；項目佔地9.03萬方呎，第1期現改為1幢8層高純安老院舍，涉約4.99萬方呎，提供304個牀位；至於第2期，擬興建3幢28層商住物業，總樓面約703,769方呎，提供567個單位，較原方案減少約四成單位。