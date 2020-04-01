疫情衝擊初現 2月官方樓指跌2.1% 回到去年初水平 業界料跌幅持續擴大

明報記者 林尚民

差估署數據顯示，2月私宅售價指數報370.7點，較1月錄得的378.7點，按月下跌2.1%（1月該指數按月跌幅為0.13%），按月跌幅明顯擴大，同時為2018年11月錄得3.14%按月跌幅後，15個月來最大單月跌幅。

樓價指數按年僅微升1%

事實上，有關指數已連跌3個月、累跌3.79%，為2019年2月錄得367點以來的1年新低位，但按年仍微升1%。若以單位面積劃分，以中小型單位跌幅較大，其中近年樓價升勢凌厲、實用面積431方呎以下的A類單位，2月樓價指數報411.1點，按月跌2.3%，按月跌幅甚於大市，為過去15個月以來最大。

不過，實用面積1722方呎以上E類大單位，2月最新樓價指數報305.6點，按月升2.41%，為5類單位中唯一錄得按月升幅的單位類別。

A類細單位跌幅甚於大市

對2月樓價指數跌幅擴大，萊坊執行董事林浩文認為，指數開始反映新冠疫情影響，估計未來1至2個月，樓價指數跌幅將擴大。他表示，經濟數據顯示香港正步入衰退，加上疫情影響，可說是「雪上加霜」，估計經濟變差、失業率上升會影響購買力，唯一利好因素是息口仍維持低水平，但認為樓市不會像2003年SARS般急跌，因現時業主持貨能力比當年好。

料樓市不如2003年SARS般急跌

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2月售價指數主要反映1月底及2月初的具體市况，當時新冠肺炎爆發，導致樓價單月出現較大跌幅；展望3月，由於疫情持續，預期樓價跌勢持續，跌幅甚至有機會擴大至2.5%。此外，疫情在3月出現全球大流行，本港更增添不少海外回港人士傳入個案，令疫情出現第二波爆發，加上港府實施「限聚令」，窒礙市場氣氛，恐4月樓價指數持續受壓。

租金指數終止5個月跌勢

私宅租金指數方面，差估署最新數據顯示，2月租金指數報186.1點，按月微升0.05%，終止過去5個月連跌之勢，按年跌3%。A至C類中小型單位租金重拾升勢，最新報189.9點，按月升0.05%；D及E類單位租金仍受壓，最新報149點，按月跌0.2%。