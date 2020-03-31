雲海別墅1號屋1.27億售 貴絕馬鞍山

呎價3.35萬同創區內新高

據雲海別墅成交紀錄冊顯示，最新以1.2733億元，售出實用3801方呎的Violet Avenue 1號洋房、實呎3.35萬元，兩者均創馬鞍山住宅新高紀錄；買家採先住後付計劃，最長獲1830日、即約5年特長成交期，但若720日成交可獲成交價3%回贈。雲海別墅去年底開售以來累售45幢洋房，佔項目洋房總數67幢近七成，套現約28億元；資料顯示，項目Lily Avenue 11號洋房，實用3780方呎，2月以逾1.188億元售出、實呎逾3.14萬元，成交價和呎價一度創馬鞍山住宅新高。同系將軍澳海天晉亦售出1伙特色戶，為3座20樓B室，實用856方呎另連天台和平台，成交價2160萬元，實呎2.52萬元，買家可獲180日長成交期，但若90日內完成上會可獲2%回贈。

3月42宗新盤撻訂 16個月新高

不過，繼續有新盤買家撻訂離場。本報統計，3月主要新盤撻訂宗數累增至42宗，突破去年5月錄約40宗的紀錄，預料創自2018年11月錄約45宗後的16個月新高，最新兩宗來自鷹君（0041）大埔白石角朗濤，為6A座3樓B室，實用1027方呎，去年7月以1526.8萬元售出，買家其後已簽正式買賣合約，但昨日取消交易撻大訂，料遭沒收10%訂金涉約153萬元。另8B座10樓實用397方呎F室，原於去年7月以598.1萬元售出，但同於昨日撻大訂，料遭沒收10%訂金約60萬元，即兩名買家共遭殺訂約213萬元。