太古城2房則王月租跌穿2萬 重返兩年前

新港城2房月租1.15萬 低市價15%

張表示，雖然上述單位月租重返2年前水平，但業主早於1992年以185萬元購入單位，享13厘租金回報；至於太古城同面積的高層2房則王，去年6月曾錄月租2.9萬元高價紀錄。

太古城本月暫錄約39宗租務成交，與2月全月錄約38宗相若，現平均呎租約39元。

另世紀21奇豐區域經理莊瑞生指，馬鞍山新港城P座低層2室，屬實用337方呎2房戶，業主上月初叫價1.45萬元放租，新近減價3000元或兩成後，並在租客預繳1年租金下，減至1.15萬元租出，呎租34元，成交價較同類市價租金低約15%；業主2010年底以216萬元購入單位，租金回報6.4厘。

形品‧星寓1房1.6萬租出

香港置業首席聯席董事胡耀才表示，旺角形品．星寓高層E室1房戶，實用370方呎，業主以約1.6萬元放租，微減500元或3%後，以1.55萬元租出，呎租42元，屬市價水平；以業主2017年650萬元購入價計，租金回報2.9厘。