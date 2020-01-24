十大屋苑3月料破250宗 一年新高

7屋苑呎價反彈 最高按月升6%

雖然疫情持續，但二手市場在踏入3月交投步伐明顯轉快，以本月成交量最多的天水圍嘉湖山莊為例，全月錄約58宗，按月升1.2倍，上半月37宗，佔全月逾六成。隨着本港輸入確診個案增加，加上本地社區感染群組出現，令疫情日趨嚴峻，下半月成交量則稍為放緩。

不過，本月多個屋苑整體的成交量均較上月回升，除嘉湖山莊交投量按月升1.2倍外，藍田麗港城本月亦暫錄16宗，較上月的6宗按月增1.6倍，平均實呎1.42萬元亦同樣按月回升5.9%。

太古城「限聚令」首日錄4宗成交

十大屋苑中有7個屋苑成交量按月增加，僅港島區三個屋苑，包括鰂魚涌太古城、康怡花園及鴨脷洲海怡半島錄得按月跌幅。其中，港島區龍頭屋苑太古城本月成交量有19宗，雖不及上月的23宗，但屋苑在「限聚令」首日生效便隨即錄得單日4宗成交。中原副區域營業董事張光耀表示，太古城其中一宗新成交位於齊宮閣低層H室，實用面積580方呎，屬2房間隔，原業主於2月叫價1140萬元放盤，經議價後，減價81萬元或約7%，新近以1059萬元成交，實呎18258元。原業主1994年以323萬元購入上址，持貨26年，帳面獲利736萬元或2.3倍。

登峰·南岸1房519萬 3年半實蝕21萬

另外，以細單位為主打的香港仔田灣登峰·南岸，新近有1房單位業主以低於購入價、519萬元沽貨離場。

美聯分行助理聯席董事丘松原表示，登峰．南岸高層D室，實用面積254方呎，屬1房間隔，原業主叫價528萬元，經議價後，減價9萬元或1.7%，新近以519萬元成交，實呎20433元，成交價略低市價約5%。原業主2016年10月以約519.9萬元購入，持貨3年半，帳面微蝕約9000元或0.2%，連同使費計料實蝕約21萬元或4%。