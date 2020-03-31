張栢芝世紀大廈特色戶 1.5億放售

9年前1.28億買入 創屋苑紀錄

上述由張栢芝持有的世紀大廈單位位於2座頂層，實用面積2786方呎，張栢芝早於2011年與謝霆鋒「分手」前，以1.28億元購入，當時實呎近4.6萬元，刷新屋苑紀錄。2014年市場有指張栢芝叫價2億元放售單位，惜乏人問津，至2017年降價至1.68億元。市場消息亦指，張栢芝去年6月、即反修例風暴後，已把單位叫價進一步下調至1.5億元，累計減價5000萬元或25%，現放售價較購入價僅高出17%。

低層9200萬沽 低兩年前價1300萬

事實上，雖然世紀大廈是區內指標豪宅，但不少單位都要減價出售，如最新成交的一個2座低層單位，實用2,848方呎，據悉以約9200萬元售出，實呎約3.3萬元。資料顯示，同座同面積低一層單位，2018年曾以1.05億元成交，今次成交價較2年前低約1300萬元或超過一成。不過原業主2014年以8100萬購入，現帳面仍獲利1100萬元或14%。

柏傲山銀主盤2700萬易手

另市場消息指，天后柏傲山3座中層A室銀主盤，實用913方呎，3房間隔，原叫價2800萬元放售，最新以2700萬元售出，減價100萬元，實呎29573元。資料顯示，單位由樓東俊安（0988）前行政總裁柳宇於2014年以2259.3萬元購入，及後淪為銀主盤，現物業減價後帳面仍升值約兩成。