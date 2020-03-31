謝霆鋒擺花街舖劈租六成 7.3萬租出 丟吉年半 8年前1.17億購入回報不足1厘

明報記者 林尚民

市場消息稱，謝霆鋒持有的擺花街26號地下，面積約700方呎，連約500方呎閣樓，由2018年底丟吉至今近1年半，原叫租13.8萬元，早前已減價至約9萬元，新近終以約7.3萬元租出，累積減租約47％，呎租僅約61元水平。

鞋店高峰期曾20萬月租

資料顯示，謝霆鋒早於2012年舖市高峰期以約1.17億元購入上述舖位，並曾由鞋店以20萬元租用，若與高峰期相比，現時租金大跌約64%。舖位上手由泳衣店租用，月租約11萬元，該店於2018年底遷出，丟吉至今近1年半後，現租金再跌約33%。參考差餉物業估價署最新資料，該舖2020/21年度最新租值為123.6萬元，按年度減10%，平均每月即約10.3萬元，今次租出價比其租值低近三成。另若以謝霆鋒當年購入價計，現租金回報僅約0.7厘水平，以收租物業計，屬極低水平。

毗鄰28號舖減租半年

事實上，擺花街風光不再，多個舖位相繼減租，同由謝霆鋒持有的擺花街28號地舖及閣樓，上周在政府放風「禁酒令」下亦減租半年。資料顯示，上述擺花街28號物業，由葡萄酒公司於2018年2月承租，月租8.5萬元，租期至明年3月，在政府早前宣佈禁酒令後，隨即減租至6萬元，為期半年，減租幅度近25%，若以2012年購入價9120萬元推算，回報亦僅0.8厘。

新世紀廣場呎租35元 低3年前兩成

全球經濟受到疫情打擊，除舖位外，寫字樓租金同樣大受影響，更有龍頭發展商罕有將旗下商廈減價放租。中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事何淑貞表示，新地(0016)旗下旺角新世紀廣場，位於2座20樓全層，總面積約20,086方呎，新近以每呎約35元放租，月租約70餘萬元。何氏續稱，因應近期近市况前景，是次大業主特意以優惠呎價招租。翻查資料，新世紀廣場2座最近一宗租務成交為去年3月初，該單位為19樓一籃子單位，總面積約3,062方呎，以呎租約45元租出；而新世紀廣場對上一宗全層租務成交要追溯至2017年中，當時面積約20816方呎的12樓全層，以呎租約43元租出，相比下今次新地每呎放租比近3年前低約18%。