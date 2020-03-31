湯文亮：抗疫救市之「息者生存」

我同意現在生意是極之難做，亦同意陸羽暫停營業是正確做法，在政府為了抗疫推出「限聚令」法例之後，不少老牌或者有名氣餐廳都宣布暫停營業，直至另行通知為止，我認為這是正面做法，亦符合達爾文進化論之適者生存，不過是「息者」生存，休息而已。休息不但令到暫時停止營業的食肆可以用冬眠方法渡過寒冬，並且可以幫到繼續營業的食肆有機會生存，這是利己利人的做法，但前提是暫時休息的公司是有相當實力，可以在疫情緩和後東山再起，如果做唔到，息者生存就會變成息止安所。

停業冬眠 利己利人

據我了解，有不少現在暫時休業的食肆已經四出找尋新的營業地點，例如老牌蛇羹專家蛇王二，已經表明即將結業，但同時亦表明會在區內尋覓優質舖位重開，唔需要我再解釋，現在租舖當然又平又正，租期又可以較長，暫時休業即是為復元做準備工夫。

事實上，在疫情過後，就是重生之時，生意可更上一層樓，開支則會減少。所以，在適當時候休息亦是好事，所以，政府亦叫大家無事就唔好出街，在家裏多些休息，生存機會都多些。

港不宜再以趕客態度對待內地旅客

新加坡總理李顯龍敢說亮話，指航空業旅遊業已死，而這兩行業正是新加坡支柱，我相信李總理的意思是疫情過後，各國人民減少長途旅行，甚至唔會乘坐飛機，新加坡收入會大幅減少，國民要有心理同實質準備。香港亦會身受其害。

不過，香港雖然少了一些歐美以及東南亞國家遊客，但會多了由國內到來旅客，這是香港人要積極面對的事實，不能以趕客態度來面對國內旅客，如果不能夠適應這個大環境，在香港是很難生存，倒不如早日移民離開。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]