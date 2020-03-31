薛偉傑：台灣智能體溫貼片訂單飈升

智能貼片 無線監測體溫

台灣物聯網初創公司「愛微科」（iWEECARE）表示，該公司研發的智能體溫貼片「添寶」（Temp Pal）非常細小，體積僅為28mm×26mm×3.5mm，重量不到3g，相信是全球最小的體溫計。每次充滿電約需2.5小時，就可以連續使用36小時以上。只要將之貼在需要監測體溫的人士腋下，就可以將其體溫數據上傳至雲端。若是居家隔離者，這只需透過其流動電話及手機App便行。若是在醫院內應用，則會先透過藍牙傳送至最接近的無線網絡關閘（每個關閘最多可以連接100片「添寶」），後者再透過WiFi傳送至醫院的雲端後台。

這樣，醫護人員就可一次過看到上百人的體溫數據，又避免近距離接觸，既可以大幅減少被傳染病感染的風險，又可以節省監測工作的人力需求。

減醫護感染風險 洽商大增

該公司早在2016年已完成「添寶」的研製工作。但因為要申請台灣、歐盟、泰國等不同地區的認證，要到2019年下半年才真正開始銷售。截至今年1月，賣出約3000片。其中，一個共有40家醫院的泰國醫療集團就有採用。

新冠病毒肺炎於1月底開始在內地大規模爆發之後，令到無接觸監測體溫產品的需求大幅上升。到2月份，該公司付運到內地以及洽商中的訂單已多達大約10萬片。到了今個月，連歐盟、美國及中東都淪陷，該公司洽商中的訂單再大增至約50萬片。

銀離子時裝終獲認同

同樣地，本地時裝初創公司ALPS初時亦曾受冷待。ALPS創作總監Annie Ling表示，該公司初時只是替大公司設計產品，2016年開始自創品牌推出旅遊服飾。

2017年，她發覺納米銀離子殺菌技術開始成熟，正好用來製造旅遊服飾（因旅行時未必可以洗衫）。2018年，該公司設計出一批銀離子時裝，在美國的International Design Awards中獲得時裝組別的銀獎。之後，該公司陸續推出具備銀離子殺菌技術的家居生活口罩、眼罩、手提袋、睡袋、背心、長褲、連帽外套、羽絨外套等一系列產品，在位於PMQ的門市以及網站上銷售。她表示，該公司使用的布料是由41%的COOLMAX及59%的polyester製成，優點包括：輕及軟、透氣性好、吸汗排汗出色，以及易乾、洗後不變形、不用熨等。她稱，銀離子殺菌物質在製造布料時就已加入，即使衣服經過多次水洗，也可維持殺菌99%的效能。（若用洗衣機洗，需先放入洗衣袋內，並使用冷水。）

但這系列產品主要只是賣給外國遊客，以及透過一個飛行里數計劃賣出，大部分香港人都嫌它們昂貴。直至今年1月底，由於疫情關係，一些本地消費者先是將其銀離子口罩搶購一空，漸漸地其他服飾都有人購買。

現時其銀離子產品大部分都已賣至斷貨，主要只剩下背心、羽絨外套及手提袋等。Annie笑言，上月終於可向布料廠訂購新一批銀離子布料，希望盡快收到，再交給代工廠製造新貨。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]