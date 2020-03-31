金曹：個別高息股跌至吸引水平

如果評估最近30日恒指及道指的相關系數（Correlation Index）是0.74（相關系數由1至-1，愈接近1表示兩者正關係愈大，反之亦然），相關度相對較高，但最近一年是0.60，其實道指升跌雖然影響恒指，總的來說是正向關係較大，即比較跟升，跟跌較小。相反，恒指跟MSCI 中國（MCHI）最近30天的相關系數是0.76，過去1年是0.85，算是比較有參照的作用。恒指最近30個交易日由27,842點跌至23,233點，共跌了4609點，或17.06%、道指由29,395點跌至21,239點共下跌了8156點或27.7%，MSCI中國MCHI ETF由64.88美元跌至55.86美元，共跌了9.02美元或13.9%。總的來說，除非4月引伸波幅再推高到60，以及道指再出現10%以上調整，估計恒指在3月調整20%大概已經足夠，最近30個交易日由27,842點調到22,200點，應是短期底部合理的支持，而期指低位20,965點很可能已經是近期重要低位。

期權計價 恒指短線支持21500

現時恒指引伸波幅高達44，套用期權計價模型，表示期權莊家預期即日波幅可達44%除以252平方根=2.77%或約 650點，即預期短線支持位22,200點再減650點到21,500點水平。剛好恒指3月的低位21,659點在3月13日出現，也相當接近21,500點。畢竟中國控制疫情的力度甚強，確診人數已見拐點，當美國及歐洲最近要加強防疫措施，中國已陸續開始恢復生產。從MCHI中國指數的走勢，也見資金相對流入較多。另外，中國需要進口大量原油，每次原油價格大跌之後，對中國推低成本有利，股市也會有幫助。最近一次在2016年2月A股（MCHI）上升而油價（USO）低於30美元一桶，明顯是一助力。

價外Short Put 收15厘期權金等接貨

當期指在3月19日見20,965點當日，部分高息股收5厘以上股息，當日的低價已到吸引水平。如有實力長線持有一年或以上，已可考慮分段吸納或利用長期的價外Short Put收起碼年息15厘的期權金等接貨。

[金曹 期權制勝]