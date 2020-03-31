李浩德：疫情全球化 醫療設備股受捧

高端醫療設備股 股災月表現強勢

在大市波動搖擺不停的期間，要在情緒帶動的市場中跟貼走勢是非常困難，但要從中找到較強勢的股票卻是不一樣。始終疫情影響不同行業的程度會有所不同，甚至會有公司因疫情而受惠。在疫情持續惡化的環境底下，環球對醫療健康服務的需求有增無減。在醫療器械板塊方面，雖然中國的疫情已好轉，但器械出口的需求正每日增加。因此，高端醫療設備股在3月大股災中的表現卻是非常強勢。

邁瑞醫療呼吸機訂單急增

以中國醫療器械製造商龍頭：3000億元人民幣市值的邁瑞醫療（300760）為例，彭博社上周有報道表示，新冠肺炎重症患者對呼吸機的需求大幅上升，目前需求已是全球醫院現有設備至少十倍以上，邁瑞現時的訂單已達至接受水平的幾倍。邁瑞因呼吸機的業務支持，3月整月股價升約9%，大幅跑贏大市。

此外，另一家高科技醫療器械公司：微創醫療（0853）亦非常值得一提，公司股價在3月的表現可說是十分驚人，整月暴升逾六成。微創主要從事心血管介入產品、骨科及心律管理醫療器械等業務，公司在1月尾曾發出盈喜，子公司心脈醫療 （688016）亦於2月尾發布了亮麗增長的業績，高瓴資本及JP Morgan更在3月頭增持合共接近15億港元股份。

微創醫療3月升逾六成 基金追貨

同時因疫情的緣故，國策推動發展現時在國內暫無本地生產的人工心肺（ECMO），微創早已與ECMO三大龍頭之一索林於2014年在國內設合資公司研發生產心律管理產品，更於2017年與雲峰基金攜手收購了其公司的心律管理業務，市場憧憬微創或可在國內的ECMO行業有發展機會。連綿不斷的利好消息，令微創在疫境中爆發，引起市場對醫療設備股的關注。雖然國內的醫療器械比國外起步慢，以微創的規模與邁瑞比較，要追上國際的水平還有一段距離，但中國醫療器械的市場規模非常巨大，2018年的市場已達5300多億元人民幣，增長均速高達20%，發展的潛力仍然十分吸引。

（C基金現時持有邁瑞醫療及微創醫療的長/短倉，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]