新加坡金管局：名義坡元停止升值

新加坡金管局是全球唯一利用匯率而非利率作為主要貨幣政策工具的經濟體，該局將新加坡元名義有效匯率指數作為其主要政策工具。

今次新加坡金管局是以保持新加坡經濟維持正軌，免受新冠肺炎影響擴散全球而陷入嚴重衰退而作出這次突發調整。

李顯龍：疫情「世界巡迴」恐歷時數年

此外，新加坡總理李顯龍接受美媒CNN訪問時指出，疫情影響全球供應鏈，打擊新加坡的供應及出口，相信有關影響無法很快消散。他又認為，疫情會在「世界巡迴」後才會完結，恐歷時數年。李顯龍形容，新加坡對抗疫情的鬥爭正在升級，受疫情影響，旅遊業、航空業等行業幾乎已死。

新冠肺炎疫情至今未受控，該國首季經濟的收縮幅度比預期大，製造業、建築業及服務業期內產值均有所收縮。新加坡第一季GDP初值按年萎縮2.2%，按季折合成年率更萎縮10.6%，其中GDP按年的收縮幅度，是2009年首季以來最大。受疫情打擊，新加坡金管局更預計今年GDP萎縮1%至4%，核心通脹率介乎-1%至0%。

（綜合報道）

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