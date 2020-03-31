軟銀再「失手」 OneWeb申破產保護

OneWeb方面表示，營運資金近乎耗盡，由於計劃建造一個由約70個航天器組成的人造衛星，以便鋪設全球覆蓋互聯網，因此要尋求更多的資金，不過新冠肺炎大流行摧毀金融市場，使全球經濟放緩，使其融資計劃出現困難。

軟銀為最大債權人 債款達70億

據相關法庭文件顯示，日本軟銀是OneWeb最大的債權人，債款高達9.03億美元（約70億港元）。

另外，OneWeb表示，已與軟銀達成協議動用手頭現金支付破產保護的即時費用，並正在積極爭取一筆大規模的破產貸款，以維持營運資金。在申請破產保護前，OneWeb裁走九成員工，並停運非必要部門，全職員工數目從531名減至74名。

OneWeb在本月初曾成功發射第二批衛星，以協助某些仍未能接入互聯網的地區，如美國阿拉斯加等建設互聯網連接，計劃原定於今年或明年初開始。

（綜合報道）

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