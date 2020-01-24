破產潮殺到 歐美股先跌後揚 道指期貨曾挫659點 即市早段升500點

俄羅斯央行昨天公布將會暫停黃金採購，該行未有交代原因。俄羅斯央行過去數年是國際黃金市場最大買家，分析指這可能與該國從售油所得收入驟降有關。俄羅斯至上月底持有7360萬盎司黃金，市值11,198億美元。金價至今早零時跌8.11美元，報每盎司1620美元。

俄羅斯停買金 分析：因原油收入降

環球各國因應新冠肺炎疫情封城封關，引發經濟停擺，連鎖效應陸續浮現。欠債達50億美元的加州能源早前已考慮申請破產。日本軟銀受OneWeb申請破產打擊，股價最多曾跌10.9%，全日跌幅收窄至4.45%以3693日圓報收。日本股市亦受道指期貨在亞太時段表現欠佳。除OneWeb之外，根據法國及台灣媒體報道，享譽世界並由復星國際（0656）持股24.43%的太陽劇團，受疫情影響而取消大量表演，並在此前裁員95%，並因為欠債9億美元，正考慮申請破產。

正當美國企業紛紛取用銀行授信額度應急之際，根據彭博社報道指出，已經有美資大銀行靜靜地出口術，要求財政穩健的企業不要取用信貸額度，以保盈利能力及平衡風險，不過四家當地大銀行拒絕回應有關傳聞。根據該社統計，由3月9日起計，美國企業已經提用1620億美元（1.26萬億港元）循環貸款額度，亦取得261億美元（2035億港元）的新循環額度及定期貸款。

布油期貨再跌至17年低位

緊接美股上周五大跌逾900點後，道指期貨在周一於亞太區交易時段，繼續受壓，早段曾跌多達659點，但昨晚開市前已倒升。不過，在市場憂慮經濟衰退，加上投資者觀望產油國於周三起增產，紐約期油更一舉跌穿每桶20美元以下，布蘭特原油期貨更跌至2002年11月以來17年低位。

此外，摩根大通策略員John Normand發表報告，指市場上已出現包括衰退市况的估值、投資者持倉逆轉，以及當局推出額外的財政刺激措施等市况回穩及復蘇的必備因素。因此，最具風險的股票及信貸資產已經見底，並有望第二季回升，該行並建議投資者留意那些已經超賣的市場，尤其新興市場的基本因素未來會改善，隨着美元有機會顯著下跌，他預料有利發展中國家，建議可以涉足當地的股債市場。不過，高盛的David Kostin則認為，未來幾周市場會進一步走低。

美參議員被查 涉用疫情消息內幕交易

另外，《華爾街日報》報道，美國司法部正調查共和黨參議員Richard Burr有沒有利用他在兩個委員會中收到疫情的內幕消息提早沽出總值170萬美元的股票，令他與太太減少25萬美元的損失。

（綜合報道）

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