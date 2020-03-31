世茂無懼疫情 全年銷售目標增15％

去年多賺23% 全年派息升兩成

世茂昨日收市後公布業績，績前股價跌2.3%，報25.3元。集團去年核心多賺22.5%至約104.78億元，純利108.98億元，按年升23.3%，符合市場預期。每股基本盈利3.311元，派末期息每股0.85港元，按年升21.4%，連中期息，全年派息1.45港元，按年升20.8%。

許世壇表示，集團去年新增貨值達到5000億元，三分之二由併購帶動，指今年目標已充分考慮疫情及未來一兩年對市場的預測，預期毛利率能維持在30%，核心純利增長20%目標不變，若計及戰略合作則再增3至4個百分點。

世茂近期與另一內房福晟的千億合作成焦點，許世壇否認如外間所說「要花很多錢，揹很多債」，指合作正順利推進中，現正助福晟復產及債務重組。重組後福晟今年銷售目標300億元，土儲1200億元，舊改貨值3000億元，將分階段發展，當中鄭州的舊改項目已摘牌。

否認伙福晟要「揹很多債」

世茂一直有意安排兩年內分拆酒店及物業管理業務上市，許世壇提到，福晟提供許多商業資產，世茂收購對方的物管公司51%，為旗下物管增1500萬平方米的管理面積。

他又表示，即使需要出售部分福晟非優質資產，亦不會影響分拆進度，更希望提高速度為資產增值，以及在市場流動性好時能處置一些非優質、非核心的資產。

截至2019年底集團土地儲備貨值未包含戰略合作已達1.3萬億元，並計劃將年度回款的五成繼續用作土地投資，30%作工程支出，按目標回款率八成計，土儲投資或約1200億元水平。許世壇指出，相信今年受疫情影響收併購機會更多，但好的標的不多，會審慎而行。