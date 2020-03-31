美團：疫情料致首季再蝕錢 去年扭虧為盈賺22億人幣

明報記者 葉子晴

集團期內餐飲外賣收入為548.4億元，按年升43.8%；到店、酒店及旅遊收入按年升40.6%至222.8億元；包括共享單車等新業務則按年急升81.5%至204.1億元（見表）。另一方面，餐飲外賣期內的銷售成本亦按年增35.7%至446億元，集團指，配送訂單量上升令集團的餐飲外賣騎手成本增加。陳少暉預計，在疫情的影響下，到店、酒店及旅遊的業務將較外賣業務的復蘇緩慢，估計恢復消費者信心需時。

交易用戶數達4.5億 增逾一成

截至去年12月底止，集團交易用戶數達4.5億戶，較2018年同期增12.5%；每用戶平均每年交易筆數為27.4筆，按年增加3.8筆；平台上活躍商家達620萬，按年增7.1%。陳少暉認為，由於疫情短期內對內地商家的影響更大，為支持合作商家渡過難關，已按情况分別向全國不同地區的到店餐飲商家及本地生活服務商家減免佣。集團去年的佣金收入達184億元，較2018年同期增39.6%，集團解釋，受惠於餐飲外賣業務交易金額大增，來自商家的佣金收入亦相應增加。

按地區疫情 安排商家減免佣金

另外，對於阿里巴巴（9988）關連公司支付寶本月初宣布改版，並新增外賣、到店服務等接入至支付寶平台會否為美團帶來競爭，陳少暉認為，行業競爭並非公司最需要考慮的問題，而阿里及支付寶的加入證明了生活服務數字化業務有潛力，隨更多競爭出現，可優化整個生態系統。

陳少暉表示，集團今年仍會繼續投入並優化平台系統，維持執行「Food + Platform」戰略，推動集團業務長遠發展。