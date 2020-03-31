石藥去年多賺兩成 末期息增兼送紅股

未來3年料推逾50新產品

石藥昨日收報16.22港元，跌0.12%。期內總收入221億元，按年升24.8%。當中成藥業務收入179.4億元，年增32.8%；抗生素業務收入跌19.1%至8.79億元；維生素C業務收入則增7.7%至19.22億元。去年公司研發費用按年增49.1%，至20億元；在研項目300多項。石藥表示，未來3年預計將上市新產品50多個，其中預計市場空間超過10億元的重磅產品將不少於15個。

另一藍籌藥股中生製藥（1177）去年純利按年大減70.08%至27.07億元，若撇除收購北京泰德24%權益而產生的一次性收益及金融資產未實現公允價值虧損等影響，去年基本盈利則增長10.2%至31.3億元。

中生製藥純利大減70%

中生製藥昨日收報10.68港元，升0.57%。期內營業額242.34億元，按年升16%。派末期息0.02港元，按年持平。公司指，去年有5種產品在兩輪帶量採購中標，但受中標價降幅影響而令銷售及利潤未達預期。

業務細分，去年肝病用藥銷售額57.4億元，佔總收入23.7%；抗腫瘤用藥銷售額54.3億元，佔總收入22.4%；心腦血管用藥銷售額31.2億元，佔收入12.9%。另外，去年研發開支約23.9億元，按年增加14.8%。