港家庭負債比率升至80.4%創新高

金管局預計，比率短期或維持在高位，將取決未來經濟情况，以及銀行與家庭的還款安排。不過本港家庭資產負債比率為12.2倍，屬較高水平，亦比大多數發達經濟體為高，認為香港家庭整體財務狀况穩健，可抵禦潛在的經濟衝擊。

雖然樓價回落，不過金管局公布量度按揭供款壓力的收入槓桿比率，截至去年底為80.9%，比上半年升0.2個百分點，置業負擔能力仍然偏緊。銀行按揭拖欠比率徘徊在0.03%，仍然保持穩健。新批按揭的平均按揭成數，先由去年第二季的47.5%下跌至第三季的46.2%，由於政府在10月放寬高成數按揭樓價上限，比率在第四季升至50.9%，惟仍低於2009年金管局實施第一輪樓市逆周期措施前的64%。

料今年首季銀行信貸虧損不會顯著增加

此外，金管局就新冠肺炎對銀行壞帳造成的影響進行壓力測試，假設今年首季本港實質GDP收縮的程度與2003年SARS時相若，銀行在受壓下的信貸虧損比率，將介乎平均的1.30%至最高的3.95%，意味銀行的信貸虧損不會顯著增加。金管局指多項相關風險會進一步加劇及引發市場氣氛急劇轉向，或導致經濟下行及金融狀况大幅收緊，令公司的償債能力面臨考驗，提醒銀行應持續審慎管理其公司貸款的信貸風險。