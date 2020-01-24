恒指跌309點 1個月拆息12連升

夜期回穩 高水221點

由於大摩下調濠賭股今明兩年的賭收預測，濠賭股昨日大跌。金沙中國（1928）下跌4.9%，收報28元，成為跌幅最大藍籌；銀娛（0027）下跌4.8%，收報40.6元；澳博（0800）、新濠國際（0200）及永利澳門（1128）亦各跌逾3%。同日，花旗及中金公司削減融創中國（1918）目標價，該股收市下跌6%，報35.2元。

大摩下調賭收預測 濠賭股大跌

銀行股普遍疲軟，當中匯控（0005）跌2%，收報44.5元；中銀香港（2388）及東亞銀行（0023）分別跌2.5%及5.4%。科網股方面，阿里巴巴（9988）跌2%，收報180.3元 ；騰訊（ 0700）及美團（3690）均跌1.5%，分別收報376.6元及88元。上周五發盈警的維他奶（0345）更大跌13%。

昨日香港銀行同業拆息（HIBOR）繼續全線抽升，與上周五比較，當中與樓按相關的1個月期拆息升2.33個點子（100個點子等於1厘）至2.05厘，連升12日，再創今年2月4日以來新高；隔夜拆息升17點子至1.74厘，創自1月底以來高位。中長期拆息方面，6個月及12個月拆息分別升近3.8個點子，均報1.93厘。

港匯續強 曾高見7.7496

港匯持續偏強，昨曾一度高見7.7496，高於強方兌換保證7.75，是自上周五的7.751後最強，及後逐步回落，截至昨晚9時半，港元兌美元報7.7535，跌0.31點子（1元等於10000點子）。